Temptation Island: Lidia Vella prende le difese di Oronzo e Valentina

Temptation Island, Lidia Vella commenta l’uscita di Oronzo e Valentina dal programma: ecco quello che pensa l’ex gieffina della coppia

Come ogni settimana, durante la rubrica Amore Airline di Non succederà più (programma radiofonico condotto da Giada Di Miceli in onda su Radio Radio) Lidia Vella è stata chiamata in diretta per commentare le principali notizie di gossip del momento. Questa volta, nello specifico, all’ex gieffina è stato chiesto di dire la sua su Temptation Island, concentrandosi particolarmente sulla coppia più popolare della trasmissione, ovvero quella formata da Oronzo e Valentina. Lidia, pur condannando l’atteggiamento di Oronzo, oggi in radio è stata molto chiara. Lui forse non meritava una seconda possibilità ma, ad oggi, lei comunque non si sente di giudicare la coppia (soprattutto Valentina). Il motivo? Difficile dire a qualcuno di seguire la testa e non il cuore in questi casi, perché l’amore spesso poco ha a che fare con la razionalità.

Lidia Vella commenta Temptation Island: Valentina e Oronzo sono tornati insieme? “Non li giudico”

Durante il suo intervento a Non succederà più Lidia Vella, di fatto, non ha di certo risparmiato critiche ad Oronzo, anzi. L’ex di Alessandro Calabrese, tuttavia, di puntare il dito contro Valentina e Oronzo oggi non se l’è sentita. La scelta della coppia di Temptation Island di uscire insieme? Lidia Vella non la condivide. Sulla questione, però, quest’ultima alla fine ha anche specificato: “Non li giudico perché purtroppo in queste cose non si è mai razionali”. Il comportamento di Oronzo, così come quello di Valentina, può essere discutibile ma questo, comunque, non dovrebbe spingere le persone a scagliarsi contro di loro.

Lidia Vella e Alessandro Calabrese: ecco perché non hanno accettato di partecipare come coppia a Temptation Island

Lidia Vella, diverse settimane fa, a Radio Radio aveva confessato di essere stata contatta dopo il GF per partecipare (insieme al fidanzato di allora) ad una delle prime edizioni di Temptation Island. Allora, però, lei e Alessandro Calabrese decisero di non andare per un motivo specifico. “Avevo troppa paura di perderlo” aveva detto lei.