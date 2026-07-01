Temptation Island, follia di Gabriele per Sara: fuga dal villaggio, insulti al single “Hulk” e poi il falò

Le trame della storia di Sara Palumbieri e Gabriele Govoni, nel corso della seconda puntata di Temptation Island 2026, sono state mandate in onda a partire dalle 23.40. Si è seguita la scaletta prevista oppure, dopo lo scandalo dei video intimi, è stato effettuato un cambiamento ed è stata fatta una scelta mirata, ossia proporre la narrazione dei due giovani quasi a fine puntata per dare loro il minimo spazio? Chissà…

Temptation Island, la fuga di Gabriele Govoni: telecamera ribaltata

Quel che è certo è che non è affatto passato inosservato a molti telespettatori è il fatto che c’è stata un’altra scelta autoriale alquanto strana: nel format, come è noto, ai fidanzati e alle fidanzate vengono mostrate le clip ‘incandescenti’ dei rispettivi partner con i tentatori o le tentatrici, ma mai vengono fatte vedere le reazioni che hanno i propri compagni. E invece stavolta è accaduto anche questo: infatti a Sara è stato permesso di visionare le sfuriate del gelosissimo Gabriele. Su X tantissimi utenti hanno evidenziato tale novità.

Per quanto riguarda l’epilogo della storia sentimentale, Gabriele, dopo aver visto alcune clip in cui Sara si è mostrata a suo agio con un single, è andato su tutte le furie. A un certo punto è scattato dal Pinnettu ed ha lasciato il villaggio dei fidanzati per raggiungere Palumbieri. Durante la fuga ha anche dato una manata a una telecamera, ribaltandola.

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Una volta raggiunto il villaggio delle ragazze, ha preteso di parlare con il tentatore palestratissimo con il quale Sara ha legato di più. E non sono mancati gli insulti: “Voglio parlare con lui, non con lei. Oh Hulk, Hulk, Hulk (gridando, ndr), vieni qui! Perché non vieni a parlare? Fancu**, mezza se**, hai 65 anni”. Il single, saggiamente, se ne è stato in disparte.

Ad affrontare Gabriele ci ha pensato Soraya, fidanzata di Cristian: “Tu a Sara non stai facendo bene”. “Tu invece ti comporti bene con il tuo fidanzato, vero?”, la replica furente di Govoni che, poi, una volta rientrato negli alloggi dei fidanzati, ha chiesto il falò di confronto. I social sono esplosi e molti telespettatori sono tornati a manifestare un pesante sospetto, ossia che Gabriele reciti una parte. Non resta ora che attendere l’esito del falò. Lo si scoprirà nella terza puntata.