Temptation Island, Carolina Schiavi: chi è la tentatrice di Gianpaolo Quarta

Temptation Island: chi è la tentatrice Carolina Schiavi

Carolina Schiavi è una delle tredici tentatrici dell’edizione del 2018 di Temptation Island. La giovane ha mostrato di trovarsi bene insieme a Gianpaolo Quarta, fidanzato di Martina Sebastiani. Ma chi è Carolina Schiavi? La tentatrice è nata il 24 marzo del 1994 a Varese, vicino a Milano. Oggi vive nel capoluogo lombardo, dove lavora come modella e fotomodella. Fin da piccola, infatti, ha una passione per il mondo della moda e dello spettacolo, tanto che durante l’adolescenza ha mosso i primi passi in questo campo. Quella a Temptation Island, però, è per Carolina la prima esperienza in ambito televisivo: rappresenta il suo esordio sul piccolo schermo.

Temptation Island, Carolina Schiavi: tutto sulla tentatrice

La Schiavi è molto legata alla sua famiglia, che lei considera sacra, e cerca di ritagliarsi sempre molto tempo per stare insieme ai suoi cari, ovviamente quando gli impegni di lavoro glielo permettono. Tra i componenti della sua famiglia, la tentatrice è affezionatissima alla sorella minore, nata nel 2011, che definisce la parte più bella di lei. Inoltre, ama passare il suo tempo libero anche in compagnia dei suoi amici. Altra sua grande passione sono gli animali. Nel 2017, purtroppo, ha perso il suo cane Vasco, al quale ha dedicato un dolcissimo post sui social.

Carolina Schiavi a Temptation Island: il rapporto con Gianpaolo Quarta

Durante la sua prima esperienza in televisione nel programma condotto da Filippo Bisciglia, la milanese si è subito trovata a suo agio insieme a Gianpaolo Quarta, uno dei sei fidanzati, impegnato con Martina Sebastiani. I due hanno anche fatto un giro in vespa, cosa che ha fatto imbestialire la ragazza nell’altro villaggio. Tra i due c’è qualcosa di più di una semplice amicizia? Gianpaolo ha partecipato a Temptation Island per capire se ha serie intenzioni con Martina o se vuole viversi la sua età. Riuscirà a dare una risposta ai suoi dubbi grazie a Carolina? Non ci resta che attendere le prossime puntate del reality show, in onda tutti i lunedì su Canale 5.