Temptation Island, Andrea e Raffaela lavorano insieme: è nato Shayned Brand

Nuovo lavoro per Andrea e Raffaela di Temptation Island: che cos’è il brand Shayned Brand

L’esperienza a Temptation Island ha legato ancora di più Andrea Celentano e Raffaela Giudice. La tentatrice Teresa Langella non ha diviso la coppia che, una volta terminato il programma di Filippo Bisciglia, si è rafforzata. Tanto da avviare nuovi progetti insieme. Non solo la convivenza – i due stanno cercando una casa adeguata – ma pure il lavoro. Da qualche settimana Andrea e Raffaela hanno lanciato il brand Shayned. Si tratta di un marchio d’abbigliamento uomo-donna che propone capi sportivi e casual, adatti alla vita di tutti i giorni. Felpe, t-shrt, cappellini, pantaloncini: tutto per allenarsi in palestra o semplicemente per una passeggiata con gli amici.

Raffaela Giudice annuncia la novità con Andrea su Instagram

Ad annunciare la nascita del brand è stata Raffaela Giudice su Instagram, dove ormai è diventata un’apprezzata web influencer. Dopo Temptation Island, la 24enne campana ha cominciato a sponsorizzare diversi marchi, tra cui il suo, quello creato con Andrea. Un sogno che si realizza per Raffaela e Andrea, da sempre appassionati di moda e stile. “Quando hai un sogno e ci credi davvero non farti fermare da nessuna critica e nessuna paura! A piccoli passi, ma sempre mano nella mano con te. Il nostro brand, ancora non ci credo”, ha scritto la Giudice su Instagram.

Che lavoro faceva prima di Temptation Island Raffaela Giudice

Per questa attività Raffaela Giudice ha mollato il lavoro in una compagnia assicurativa, dove era impiegata prima di partecipare alla trasmissione di Canale 5. Andrea Celentano, invece, continua a lavorare anche come personal trainer.