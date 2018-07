Suburra 2, le riprese continuano: prime anticipazioni dal set

By

Le riprese di Suburra 2 non sono ancora finite: le prime anticipazioni sui nuovi episodi

Continuano a ritmo spedito le riprese di Suburra 2, la prima serie tv italiana di Netflix. Il primo ciak è stato battuto a Roma lo scorso aprile e si andrà avanti fino agli inizi di agosto. Nell’attesa Adnkronos è riuscita ad avere le prime anticipazioni e indiscrezioni sui nuovi episodi. Dove rivedremo i protagonisti Aureliano, Gabriele e Spadino. Ma pure Sara, il politico Amedeo Cinaglia e lo spietato boss Samurai. Cosa succederà nella seconda stagione del telefilm tratto dal libro di Giancarlo De Cataldo e Carlo Bonini? Nei nuovi episodi ci sarà un avvicinamento tra Cinaglia e Sara, come rivelato dagli attori Filippo Nigro e Claudia Gerini. “Il mio personaggio si ritrova ad essere ago della bilancia, perché gestisce un pacchetto di voti determinante”, ha raccontato Nigro. “La mia Sara aveva perso tutto ma grazie alle vecchie conoscenze vaticane ha preso il controllo di una onlus che gestisce immigrati. E non volendo perdere il suo potere cerca alleanze nella futura amministrazione capitolina…Diciamo che girando questa serie ci si sente immersi nell’attualità…”, ha aggiunto la Gerini.

Suburra 2 anticipazioni: parlano i protagonisti

“Con l’alzarsi della posta, anche le azioni criminali faranno un salto di qualità. Aureliano sarà più determinato. E ad un cambio di look corrisponderà il percorrere una strada ben precisa, senza tentennamenti, ma con tutte le emozioni del caso, che sono la mia vera prova d’attore su un personaggio che interpreto ormai da 4 anni tra film e serie“, ha spiegato Alessandro Borghi, che indossa i panni di Aureliano. Giacomo Ferrara, l’interprete di Spadino, ha invece detto: “Il mio personaggio è ‘zingaro e f….o’ e mentre nella prima stagione queste due realtà erano in conflitto, ora ha intenzione di portare avanti entrambe, con decisione. E di conquistare Roma, dopo avere assunto il comando del suo clan”.

Il numero delle puntate di Suburra 2

Suburra 2 sarà composto in tutto da 8 episodi (5 diretti da Andrea Molaioli e 3 da Piero Messina) che saranno disponibili su Netflix all’inizio del 2019. La trama, come sempre ambientata a Roma, riprende tre mesi dopo la fine della prima serie, nei quindici giorni che intercorrono tra il primo e il secondo turno per l’elezione del sindaco di Roma.

Le location di Suburra 2

Il set di Suburra 2 ha toccato oltre 100 location tra Roma e dintorni: oltre alla Vela di Calatrava, sono stati battuti ciak a Palazzo Spada, a via della Conciliazione, a Montecitorio, in varie vie del centro storico, a Piramide e sul litorale romano.