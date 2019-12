Striscia la Notizia ex veline: gelo tra Giulia Calcaterra e Alessia Reato

Striscia la Notizia ex veline, è gelo tra Giulia Calcaterra e Alessia Reato: parla l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi

Come sta Giulia Calcaterra? E con Alessia Reato, con la quale divise il bancone di Striscia la Notizia (a partire dal 2012), come sono i rapporti oggi? L’ex velina, sparita dai radar della tv, si è confidata con i suoi fan di Instagram, tornando a parlare delle sue esperienze passate. Qualche curioso le ha anche chiesto se oggi coltivi ancora un rapporto con Alessia. Pare proprio di no. Anzi tra le due sembra esserci del gelo. D’altra parte che tra le due ragazze non ci sia mai stato del feeling memorabile, è stata la stessa Calcaterra ha dichiararlo in tempi non sospetti.

Giulia Calcaterra e Alessia Reato amiche dopo l’esperienza a Striscia la Notizia? La risposta secca: “Io e chi?”

“Tu e Alessia Reato siete ancora amiche?”, la domanda diretta di un fan. “Io e chi?”, la risposta secca di Giulia. Insomma, una replica breve ma intensa che lascia poco spazio alle interpretazioni. La questione, d’altronde, non è del tutto nuova. “Eravamo una l’opposta dell’altra”, ha detto in passato la Calcaterra a proposito della Reato. Insomma, a riflettori spenti, anche durante il periodo delle loro esibizioni nel Tg satirico, non è mai scoccata la scintilla ‘amichevole’. Ma che cosa fa oggi Giulia? La ragazza classe 1991 è felice accanto al fidanzato Nick Pescetto e si dedica a svariate attività. Niente tv, visto che non ne sente affatto la mancanza. “Perché dovrei tornare? Com’è possibile che ancora mi parlate di tv? Ma non vedete come sono? Io NON c’entro niente con la tv! Io sto bene in giro”, raccontava lo scorso febbraio…

Giulia Calcaterra oggi: tra sport e benessere psico-fisico, è felice accanto al fidanzato Nick Pescetto

Giulia sbarcò come velina, assieme ad Alessia, a Striscia la Notizia nel 2012, venendo poi sostituita dai velini. Venne quindi richiamata in un secondo momento, tornando a danzare sul celebre bancone del Tg Satirico. Inoltre, nel 2017, partecipò all’Isola dei Famosi. Oggi, con il fidanzato Nick Pescetto, coltiva le sue passioni che guardano allo sport e al benessere psico-fisico.