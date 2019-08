Stranger Things misteri, il Mind Flayer è un esperimento?

By

La natura del Mind Flayer: un esperimento o un alieno? Anticipazioni Stranger Things 4

Si cela un grande mistero dietro alla figura del Mind Flayer di Stranger Things, l’essere superiore in grado di controllare le menti di tutti gli esseri viventi. O quasi tutti. Undici è stata l’unica in grado di contrastarlo: il loro scontro è stato epico e la ragazza dotata di super poteri ha rischiato seriamente di perdere la vita più di una volta. Ci è mancato sempre un soffio! Il Mind Flayer è una creatura che porta con sé immensi segreti, alcuni dei quali potrebbero essere svelati proprio da lui attraverso degli esseri umani suoi adepti. Manipolando la gente, riesce ad esprimere i propri pensieri e certamente nella quarta stagione di Stranger Things scopriremo di più sul suo conto. Magari che non è altro che il frutto di un esperimento!

Il Mind Flayer ha assorbito i poteri di Undici? La verità

Ebbene sì, la storia di Stranger Things 4 potrebbe ruotare attorno agli esperimenti. Jane Ives è l’undicesimo, sua sorella Kali è l’ottavo e ci saranno senza dubbio altre persone che hanno subìto delle importanti modifiche, così grandi che risulta difficile definirle umane. Undici, però, ha perso le sue facoltà telecinetiche a causa dello scontro col Mind Flayer. Ma potrebbe acquisirle nuovamente! L’antagonista principale di Stranger Things se ne sarebbe appropriato per i suoi oscuri piani. Se, comunque, Undici dovesse ritornare a usarli, potrebbe immediatamente rintracciare Jim Hopper, che sarebbe tenuto in ostaggio dai russi, i quali stanno cercando di riaprire il varco del Sottosopra, correndo indicibili rischi.

Possibile ritorno di Martin Brenner: lui potrebbe raccontare tutto sul Mind Flayer!

Le anticipazioni di Stranger Things 4 ci rivelano che verrà posta maggiore attenzione sulla storia di questa strana e inquietante creatura. Potrebbe essere un esperimento proprio come Undici! Sembra quindi certo il ritorno di Martin Brenner, il padre biologico della ragazzina, che potrebbe finalmente spiegare cosa si nasconde dietro al Sottosopra e perché il Mind Flayer è desideroso di soggiogare l’intero genere umano.