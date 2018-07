Stranger Things 3: data di uscita, anticipazioni e new entry cast terza stagione

Stranger Things 3: Netflix svela la data di inizio della terza stagione e fa spazio a nuovi personaggi

L’episodio finale dell’ultima stagione di Stranger Things ha lasciato aperti tanti nuovi e possibili sviluppi per una terza stagione della serie. Nelle ultime ore, però, a fornire ai fan qualche dettaglio in più c’ha pensato proprio Netflix. L’azienda, infatti, ha recentemente pubblicato il primo teaser della terza stagione, facendo trapelare la data di uscita e anche altri importanti dettagli sul cast. Come già riportato dai media nazionali e internazionali, nello specifico, pare che Cary Elwes (Westley de La storia Fantastica) prenderà parte alla Serie TV. A quest’ultimo si unirà anche Jake Busey anche se, ad oggi, sui loro ruoli poco è trapelato.

Stranger Things terza stagione: quando inizia?

Stando a quanto emerso dal trailer rilasciato da Netflix, riguardo l’inizio della terza stagione di Stranger Things, pare che oggi le ultime dichiarazioni di David Harbor (lo sceriffo) possano considerarsi profetiche. Quest’ultimo, come riportato dal Mirror, lo scorso dicembre aveva detto: “Probabilmente i fan non avranno la terza stagione fino al 2019”. Stranger Things 3, infatti, sarà rilasciato da Netflix la prossima estate, e quindi appunto nel 2019. La notizia è stata data con insieme al primo teaser della serie. Questo, che segue le linee di una vecchia pubblicità anni ’80, tra i suoi protagonisti vede l’amatissimo Steve Harrington (Joe Keery) e una new entry molto attesa: Maya Hawke (che nella serie interpreterà Robin).

Stranger Things: il primo teaser manda in delirio i fan

Quello che sembrava essere un innocuo spot promozionale di Netflix si è rivelato, alla fine, un grande annuncio per i fan di Stranger Things. Il primo trailer della serie TV targata Netflix, oltre ad ever reso nota la data di uscita della terza stagione, ci ha mostrato la città di Hawkins per la prima volta con occhi diversi. Lo scenario pop e l’apertura del nuovo centro commerciale faranno forse da sfondo alle avventure di Eleven e i suoi amici? Per saperlo, come anticipato, dobbiamo aspettare ancora un altro anno.