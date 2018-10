Stefano Sala e la promessa fatta a Dasha prima del Gf Vip: parla la fidanzata

Grande Fratello Vip, Dasha si racconta: la promessa d’amore a Stefano Sala

Il comportamento di Stefano Sala al Gf Vip sta molto mettendo in crisi il suo rapporto con la fidanzata Dasha fuori dalla Casa. Quest’ultima, infatti, dopo aver visto e sentito alcune frasi equivoche sul suo conto e sui sentimenti che il Stefano afferma di provare per Benedetta Mazza, ha deciso finalmente di rompere il silenzio e di dire la sua sulla questione. Al settimanale Chi, infatti, la ragazza ha rilasciato una lunga intervista dove non ha certo riservato sconti al suo innamorato. Dasha, oggi, dice di non riconoscere il suo Stefano. Lui, d’altronde, è lo stesso che prima di entrare nella Casa ha fatto promettere a lei di aspettarlo fuori, escogitando anche un modo carino per non perdersi nulla della vita della modella anche se costretto alla reclusione durante il reality.

Gf Vip: Dasha e la promessa d’amore fatta a Stefano Sala

Stefano? “Mi ha chiesto di promettergli che lo avrei aspettato” ha dichiarato Dasha al settimanale Chi “Mi ha chiesto di mandargli una foto al giorno tutti i giorni sul suo cellulare anche se spento. Non voleva perdersi neanche un momento della mia vita”. Con queste parole, oggi, Dasha ha parlato del suo rapporto con Sala e di come le promesse fatte da lui prima del Gf Vip siano, di fatto, state tradite dallo stesso una volta entrato nella Casa. Il flirt con Benedetta Mazza, infatti, ha lasciato l’amaro in bocca alla modella. A tal proposito, però, la sua posizione è chiara: se e qualora Stefano Sala dovesse tradirla lei, una volta finito il reality, non sarebbe disposto a perdonarlo.

Grande Fratello Vip: Dasha non entrerà nella Casa per un confronto con Stefano Sala

Nonostante le intenzioni degli autori del Gf Vip (confermate da Ilary Blasi la scorsa puntata) Dasha ha ribadito nella sua intervista a Chi che non farà il suo ingresso nella Casa giovedì prossimo.