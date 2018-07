Stefano De Martino sostituito da Vladimir Luxuria all’Isola dei Famosi? Lo scoop

Isola dei Famosi, Stefano De Martino lascia e al suo posto arriva Vladimir Luxuria? Lo scoop

Giornali e siti di gossip, una volta confermato ufficialmente l’addio di Stefano De Martino all’Isola dei Famosi, si stanno ormai chiedendo da giorni chi prenderà il posto dell’ex ballerino di Amici in Honduras. Stando a quanto pubblicato dal settimanale Oggi pare che, recentemente, si stia facendo spazio nella rosa dei candidati proprio Vladimir Luxuria. All’ex parlamentare, infatti, piacerebbe molto avere un ruolo all’interno della trasmissione di Alessia Marcuzzi. Adesso che si è liberato il posto di De Martino, quindi, Luxuria sembrerebbe star puntando proprio al ruolo di inviata. Riuscirà ad avere la meglio?

Isola dei Famosi: Vladimir Luxuria prossima inviata dell’Isola dei Famosi?

In merito alla possibile partecipazione di Vladimir Luxuria all’Isola dei Famosi nella rubrica Pillole di Gossip di Oggi è stato scritto quanto segue: “Gira voce che Vladimir Luxuria stia scalpitando per avere un ruolo di punta nella prossima edizione dell’Isola dei Famosi. Si mormora che aspiri all’ambito ruolo di inviata in Honduras. Ci riuscirà”. Quelle avanzante dal giornale, dunque, rimangono al momento indiscrezioni non confermate dai diretti interessati. Se tutto questo si dimostrasse essere vero, però, questo sì che sarebbe un vero scoop.

Stefano De Martino: ecco perché ha deciso di non accettare per la seconda volta il ruolo di inviato all’Isola dei Famosi

Quello che ha spinto Stefano De Martino a non accettare per la seconda volta il ruolo di inviato all’Isola dei Famosi è stato, in primis, il distacco dal figlio Santiago. Al suo rientro in Italia, infatti, l’ex ballerino di Amici aveva più volte ribadito di aver vissuto a pieno la sua esperienza in Honduras e di averla apprezzata ma che, allo stesso tempo, vivere così lontano dalla sua famiglia lo aveva molto provato. Per questo motivo, dunque, quest’anno ha deciso di rifiutare l’offerta.