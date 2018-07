Stefano De Martino e Gilda Ambrosio: ritorno di fiamma?

La storia tra Stefano De Martino e Gilda Ambrosio non è mai stata chiara. Conferme, smentite e poi di nuovo conferme e ancora smentite. Rotture e ritorni di fiamma. Stefano De Martino e Gilda Ambrosio stanno insieme davvero oppure no? Nonostante i due smentiscano la liason gli indizi ci sono tutti: il settimanale Nuovo li ha paparazzati insieme a Ibiza. Secondo alcuni amici i due alloggiano nella stessa villa, quella di lui, e – ovviamente – dormono insieme. E non solo. Sono stati avvistati anche a fare shopping proprio come una coppia. Inoltre non è trascurabile nemmeno il buon rapporto che la Ambrosio ha con Santiago, il figlio di De Martino avuto dall’ormai ex moglie Belen Rodriguez, tra l’altro anche quest’ultima in vacanza proprio a Ibiza insieme alla mamma Veronica e al fratello Jeremias.

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio: che fine ha fatto Cristina Buccino?

E pensare che solo qualche giorno fa si parlava di una presunta relazione tra Stefano De Martino e Cristina Buccino. “Poche sere fa c’è stata una cena in gran segreto nella cucina milanese di Stefano De Martino dove c’erano come ospiti Cristina Buccino e la cantante Elodie Di Patrizi […] Gli incontri tra De Martino e la Buccino, che non si seguono sui social per non destare sospetti, si stanno intensificando”, ha riportato il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini. Cristina Buccino ha davvero conquistato il ballerino o i due sono solo amici? A giudicare dalle foto di Nuovo sembra proprio che Stefano sia ancora innamorato di Gilda.

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio: solo amici?

“Siamo amici. Ci vogliamo un bene infinito. Sai quando dici che hai trovato una persona, ‘la’ persona? Che però non è il tuo fidanzato”, ha dichiarato Gilda Ambrosio in diverse occasioni. Nessun legame sentimentale dunque tra i due, solo una tenera e solida amicizia. Secondo alcuni il loro avvicinamento sarebbe dovuto solo ad un modo del ballerino napoletano di far ingelosire Belen: sarà riuscito nel suo intento?