Stefano De Martino, auto vandalizzata: “Ma quali segni strani, era una frase volgare: cosa c’era scritto”

Stefano De Martino, la scorsa settimana, si è ritrovato l’auto vandalizzata in centro a Milano. Il mezzo, una Smart, era parcheggiato regolarmente. Qualcuno lo ha danneggiato. Inizialmente si è parlato di segni e strani simboli. Il settimanale Nuovo ha invece reso nota una versione leggermente diversa, spiegando che, in realtà, chi ha colpito la vettura del conduttore di Affari Tuoi non ha inciso sulla carrozzeria strane lettere, bensì un insulto volgare in italiano. Il direttore del settimanale, Riccardo Signoretti, ospite al talk “La Volta Buona“, ha riferito che sarebbe stato lo stesso De Martino ad aver ulteriormente manomesso la fiancata per rendere irriconoscibile la frase.

Stefano De Martino e l’auto vandalizzata: la versione del testimone

Il giornalista Signoretti, ospite nel programma di Caterina Balivo, ha raccontato che c’era un testimone quando De Martino si è accorto dell’auto vandalizzata. Tale signore o signora avrebbe riferito che la Smart non presentava segni particolari o “geroglifici”. Insomma, chi ha agito non è un egittologo. Sul mezzo sarebbe apparsa la scritta “Sei una mer**”. Una volta letta la frase, Stefano avrebbe fatto altri segni sulla fiancata per mascherare l’insulto.

“In realtà non sono geroglifici, non serve l’egittologo per decifrare il tutto. C’era scritta una brutta parola, una cosa volgare, una cosa offensiva molto chiara”, ha rivelato Signoretti, che ha aggiunto che il testimone da lui ascoltato gli avrebbe spiegato che “è stato proprio lo stesso conduttore a fare altri segni sulla fiancata, per rendere quella cosa illeggibile, il meno visibile possibile”. Il direttore di Nuovo ha quindi riportato la volgarità fatta apparire dal vandalo, rendendo poi noto un altro dettaglio non da poco.

La Smart dell’ex marito di Belen Rodriguez era regolarmente parcheggiata. Non era né in doppia fila né posteggiata in malo modo. E nemmeno d’intralcio per qualcuno. Il che spinge a credere che non si sia di fronte a un gesto sconsiderato di un soggetto che se l’è presa per un qualcosa legato alla viabilità. L’ipotesi più probabile è che l’autore dell’azione riprovevole volesse proprio fare un dispetto al timoniere di Affari Tuoi.

Il conduttore ha reagito all’insulto con filosofia

Il testimone che ha assistito la scena, sempre secondo la versione fornita da Signoretti, avrebbe anche riferito che De Martino ha reagito con filosofia davanti all’insulto. “L’importante è lasciare un segno. Poi se è un graffio o una pennellata, si vedrà”, avrebbe scandito sorridendo Stefano, rivolgendosi alla persona che ha assistito alla scena.