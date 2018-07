Stash dei The Kolors e le parole per la sorella che si è sposata: “Tutta la mia vita”

Si sposa la sorella di Stash dei The Kolors: la dedica del cantante

Il 7 Luglio compie gli anni Stash, il cantante dei The Kolors, band diventata famosa grazie al talent show di Maria De Filippi Amici. Nel giorno del suo compleanno, Stash ha fatto una dedica molto speciale a sua sorella che si è sposata proprio il giorno prima. Stash pubblica una foto su Instagram assieme alla sorella vestita da sposa. “Ieri ho visto la mia sorella bellissima sposarsi! Ero più emozionato di lei. Perché Lei è tutta la mia vita! La persona a cui ho sempre detto tutto.. le mie paure, le stupidate fatte da ragazzino, le c*****e fatte da adulto, i momenti in cui sono stato giù…” scrive il cantante dei The Kolors.

Stash dei The Kolors e la dedica a sua sorella: “Il pilastro principale nella mia vita”

“Voglio condividere con tutti voi questo momento importante della mia vita…Grazie Pleuf!” scrive Stash sul suo profilo Instagram. “Sarai sempre il pilastro principale nella mia vita! Ti voglio un bene che neanche immagini” conclude poi il post il cantante della band The Kolors per la sorella che si è sposata. Stash coglie anche l’occasione per chiedere ai suoi follower se hanno ascoltato il nuovo singolo dei The Kolors con J-Ax intitolato Le Onde.

Come sta Stash dei The Kolors dopo l’aggressione?

Il viso di Stash, nella foto pubblicata su Instagram, sembra essere decisamente migliorato. Il cantante dei The Kolors è stato aggredito pochi giorni fa per aver difeso una donna.