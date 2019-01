Stash e Mariasole Pollio insieme, la foto che piace: lui “Orgoglioso” lei “Sei speciale”

Mariasole Pollio e Stash Fiordispino, la foto che fa esplodere il gossip (ma la verità è un’altra)

Tra Stash e Mariasole Pollio non c’è nessuna storia d’amore, lo diciamo subito. Non per questo però potevamo sorvolare sulla foto che il cantante dei The Kolors ha pubblicato assieme alla youtuber, conduttrice e attrice e che sta avendo moltissimi “mi piace” su Instagram. I due si stimano moltissimo e oltre a capirlo dalla foto che è stata pubblicata dal cantante lo si comprende dai messaggi che entrambi si sono scritti a vicenda. Uno scambio di belle parole che non è passato inosservato agli occhi dei fan e che anzi ha spinto qualcuno a dire che insieme fanno davvero una bella coppia. Tanti i sogni dei più affezionati insomma, anche se tali resteranno: l’amicizia tra uomo e donna esiste, e uno dei casi è proprio questo.

La foto con Stash e Mariasole e lo scambio di parole affettuose: i fan entusiasti

Sotto alla foto pubblicata da Stash si legge un commento davvero carino: “Sono così orgoglioso di lei… Ogni volta che la vedo è sempre più forte… Sono convinto che oltre alla bellezza, la napoletanità, il carisma e la professionalità ci sia qualcosa che va al di là del percettibile, ma che è la sua vera ‘potenza’. Maria Sole emana energia… ed è sempre più evidente! Un bacio tesoro! #love #you“. Se eravate rimasti insomma alle ultime clamorose news sul Capodanno di Andreas Muller e Veronica Peparini oggi è tempo di aggiornarsi: anche Stash e Mariasole stanno facendo parlare di sé. Senza motivo, è vero, ma il gossip è fatto anche di questo.

Mariasole a Stash: “Sei speciale, e non lo dico a caso”

Pronta comunque la risposta di Mariasole, a cui saranno senz’altro brillati i bellissimi occhi da cerbiatto che ha nel leggere le parole di Stash Fiordispino. “Sei speciale – queste le parole della Pollio –, e non lo dico così a caso, lo dico perché ciò che fa la differenza nelle persone è l’anima, e la tua è ricca di positività di cose belle, e se proprio non vuoi percepirlo basta guardarti sul palco, il pubblico te lo mangi! Ti voglio bene. Si u chiù bell [sei il più bello, ndr] ah ah ah!”. Non è certo la prima volta che i fan leggono news del genere su Amici di Maria De Filippi: recentemente infatti hanno fatto parlare di sé anche un ballerino professionista e una coppia di quest’edizione. Che sia Stash o che siano altri insomma il talent show fa parlare di sé anche durante le festività! Vi lasciamo intanto alla foto di Stash e Mariasole insieme: