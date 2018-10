Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis a Matrix: “Non è facile stare con lui”

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis: a Matrix la moglie del conduttore

Sonia Bruganelli è la moglie di Paolo Bonolis. Tutti la conoscono non solo perché è una capace imprenditrice, ma soprattutto perché pubblica foto su Instagram che fanno molto discutere. Per gli odiatori – i cosiddetti heaters – ostenterebbe troppo la propria “ricchezza” e che è diventata quella che è solo grazie al noto conduttore. Ma la verità è un’altra. A Matrix, Sonia Bruganelli ha spiegato tutto, dicendo che condivide semplicemente momenti di vita vissuta e che lei si è fatta da sola: è infatti un’imprenditrice, ha una linea di vestiti per bambini ed è a capo di una società di casting. La moglie di Bonolis è molto social e non lo nega affatto: “I miei post nascono da esigenze diverse. Metto su Instagram quello che per me è bello che gli altri vedano. Ho una vita simile a quella degli altri per quanto riguarda i bambini e le malattie. Ma non metto foto di questo tipo. Non mi interessa che gli altri vedano queste parti della mia vita”.

Sonia Bruganelli parla di Paolo Bonolis a Matrix: l’intervista

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno un matrimonio solido, in cui non mancano delle curiosità che l’imprenditrice ha rivelato durante la diretta di Matrix (Raffaella Fico ha invece rivelato delle curiosità sul suo ex Cristiano Ronaldo): “Sicuramente non è facile essere la moglie di Bonolis. Paolo si arrabbia quando lo riprendo. Però ha dei momenti in cui vorrebbe essere più moderno. Ha un telefono che ha solo lui e Maurizio Costanzo”. Ha poi spiegato che molti la criticano solo perché è la moglie di Paolo Bonolis: “Non capisco la polemica. Non voglio dire agli altri: ‘Guardate che bello quello che vivo io e che voi non potete fare. Dovete vivere così o siete degli sf***ti’. Io condivido momenti della mia giornata. Non mi interessa se a qualcuno possa non piacere quello che pubblico visto che non mi pongo il problema perché non devo fare pubblicità”.

Perché Sonia Bruganelli è odiata? Lo ha spiegato lei stessa a Matrix

E, a fine intervista, ha spiegato il perché gli odiatori ce l’abbiamo così tanto con lei: “Gli heaters si sfogano. Magari le donne si chiedono perché io ho avuto tanta fortuna. Il fatto che io abbia studiato a loro non interessa. Con alcuni dico: parliamone. A vole è successo che certe persone mi sono diventate amiche”.