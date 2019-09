Simona Ventura e Giorgio Terzi sorprendono a un matrimonio: parole di lui

Giorgio Terzi e Simona Ventura emozionati alle nozze di Eleonora Daniele: i due lasciano tutti senza parole

Non è stata ancora stabilita la data del matrimonio di Simona Ventura e Giorgio Terzi, ma i due sono stati pizzicati alle nozze di un’altra coppia famosa, quella formata da Eleonora Daniele e Giulio Tassoni. Elegantissimi, hanno preso parte a questo magico momento che, per loro, è stato particolarmente emozionante, visto che – entro un anno e non di più – saranno protagonisti di un evento proprio come quello. Simona e Giorgio hanno scritto dei messaggi su Instagram che hanno sorpreso, soprattutto quello di Terzi, che ha pubblicato una dedica strappalacrime.

Il messaggio di Giorgio Terzi che ha sorpreso tutti (anche Simona Ventura): l’amore è nell’aria… il loro matrimonio è sempre più vicino!

Simona Ventura ha rivelato altro sul matrimonio con Giorgio Terzi a La vita in diretta, e ora il suo futuro marito l’ha spiazzata con una dedica social: “Che tu sia la più brava professionista, si sa, che tu sia una persona meravigliosa e una mamma straordinaria, si sa. Che tu sia di una bellezza e fascino senza precedenti, si vede. Ma che io possa tenere la tua mano, ecco, di questa emozione si conosce ancora poco”. Terzi, che si è mostrato sempre timido, ha scritto una dedica che non è passata inosservata.

Simona Ventura scrive a Eleonora Daniele: commossa durante il matrimonio

Simona Ventura ha condiviso la foto col suo compagno su Instagram e ha fatto dei particolari auguri alla sua amica Eleonora Daniele: “Quando ti ho vista entrare in chiesa, mi hai riempito gli occhi di lacrime. Quand amore, Eleonora e Giulio. Vi auguro il meglio”. A proposito di matrimonio… Hanno sorpreso Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo al loro anniversario.