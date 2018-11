Simona Ventura si racconta: Perché è finita con Gerò e la replica del suo ex

Simona Ventura confessa: “Ecco perché è finita con Gerò”

È ufficialmente finita tra Simona Ventura e Gerò Carraro. A dare l’annuncio non è stato il solito giornale o sito di gossip ma i diretti interessati. I due, come molti avranno già visto, hanno postato su Instagram un video dove parlavano della cosa, rimarcando il fatto di non avere nessun rancore e di non essere intenzionati a farsi la guerra. Perché è finita tra di loro? Dei motivi che li hanno spinti a chiudere definitivamente, nell’ultimo numero di Oggi, ne ha parlato Simona Ventura in persona in una lunga intervista. “Negli ultimi mesi io e Gerò ci capivamo sempre meno” ha spiegato la Ventura “Probabilmente io non ero più la donna per lui e lui l’uomo giusto per me”. La conduttrice, poi, ha continuato dicendo: “La chiave di svolta è stata l’aggressione a mio figlio (Niccolò Bettarini, ndr)”. Il motivo? “Quando una donna arriva così vicino a perdere un figlio, inevitabilmente, cambia. Ora è come se volessi avere uno sguardo ancora più concentrato sui miei figli. Senza sentirmi in colpa perché magari sottraggo del tempo ad un rapporto che, giustamente, merita attenzione […] ed anche l’esperienza a Temptation Island Vip, in cui mi sono immedesimata negli altri dolori, nelle emozioni e nella verità, mi ha dato comunque una prospettiva diversa dell’amore”.

Simona Ventura e le sue parole su Gerò Carraro: “Ci sarò sempre per lui”

Perché Simona Ventura ha voluto rendere pubblica la sua separazione da Gerò Carraro con un video sui social? A rispondere a questa domanda, su Oggi, è stata SuperSimo. “Mi sono resa conto che non volevo ripetere quello che avevo già vissuto quando mi sono separata da Stefano (Bettarini, ndr). I giornali ci sono andati avanti per anni” ha affermato la conduttrice. “Ho realizzato che comunicare il fatto di potersi lasciare volendosi ancora bene sarebbe stato rivoluzionario” ha continuato “Quando ci si riserva rancore e odio i figli ne pagano le spese. Non volevo che succedesse a Caterina, che ama moltissimo Gerò”. Il loro rapporto di coppia prima e dopo la separazione? “Io ci sarò sempre per Gerò come spero che lui possa esserci per me” ha dichiarato la Ventura “Desidero la famiglia allargata a 360°. Un progetto che, di fatto, io e lui non siamo riusciti a realizzare. Resta però il fatto che ciò che ci lega oggi è un affetto profondissimo”.

Simona Ventura e Gerò si sono lasciati: parla Carraro

L’intenzione di Simona Ventura e Gerò di far funzionare il loro rapporto anche da separati nasce da un’esigenza concreta: quella di tutelare Caterina, la figlia adottiva della conduttrice cresciuta anche da Carraro in questi anni. A tal proposito, sempre il settimanale Oggi, ha voluto sentire l’imprenditore che, sulla questione, ha affermato: “Io mi sento il suo papà e per me lei è la mia bambina. È stata la figlia che non ho mai avuto. Sa che le voglio bene come un padre. Desidero seguirne gli studi, sostenerla e contribuire a costruire il suo futuro. Voglio esserci per sempre per lei. E nessuno potrà impedirmelo”.