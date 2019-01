Sex and the City 3 si farà? L’annuncio di Sarah Jessica Parker spiazza i fan

Sex and the City 3 si farà? Fan in delirio dopo l’ultimo messaggio di Sarah Jessica Parker sui social

I fan di Sex and the City non hanno pace e, a distanza di anni dall’ultimo film, continuano a sperare nel ritorno delle ragazze sul grande schermo. I due capitoli che hanno fatto seguito alla Serie cult anni ’90 non sono bastati, tant’è che ancora oggi moltissimi sono quelli che si chiedono: ma Sex and The City 3 si farà? Fino ad ora, salvo qualche indiscrezione non confermata, niente di ufficiale è emerso. È bastato tuttavia un messaggio sui social di Sarah Jessica Parker (l’attrice che interpreta Carrie) per mandare i fan di tutto il mondo in delirio. Ad onor del vero, però, le parole della Parker sembrano più suggerire un progetto diverso dal film. Carrie Bradshaw probabilmente ritornerà ma, da quello che si può evincere dal post dell’attrice, non per un terzo film della saga.

Sarah Jessica Parker spiazza i fan si Sex and the City sui social: “Carrie Bradshaw farà una piccola ricomparsa”

“La mia vecchia amica. Sta facendo una breve ricomparsa” ha scritto Sara Jessica Parker sotto un video pubblicato su Instagram dove veste di nuovo i panni di Carrie Bradshaw. È bastato post e un breve accenno alla protagonista di Sex and the City (con la celebre sigla della serie in sottofondo) per scatenare i i fan sui social. Molti quelli che si sono chiesti se le parole della Parker si riferissero ad un terzo film, così come tanti sono stati quelli che si sono lanciati in ipotesi più o meno azzardate sulla serie. Da una prima lettura dei commenti, comunque, bisogna dire emerge un unico stato d’animo: entusiasmo e affetto per una storia che, tuttora, nessuno sembra riuscire a dimenticare.

Sex and the City 3: ecco perché le parole di Sarah Jessica Parker non confermano l’ipotesi sul film

Su Sex and the City, regolarmente, vengono pubblicate notizie e indiscrezioni che sembrerebbero confermare l’idea del terzo film. Di ufficiale, tuttavia, non è mai stato detto niente. Al momento, come accennato sopra, anche il messaggio di Sarah Jessica Parker – di fatto – non conferma niente. L’attrice, come si legge sul suo profilo, dopo aver fatto cenno al ritorno di Carrie ha anche parlato di una collaborazione con noto brand e di una causa che sta a cuore a molti. Qualcosa ci suggerisce dunque che il suo progetto non ha niente a che fare con il film.