Scossone ad Avanti un Altro, fuori Paola Caruso: la nuova “Bonas” sarà Meny Sorbello

Avanti un Altro!, lo storico quiz show della fascia preserale di Canale 5, tornerà probabilmente in onda nelle prime settimane del 2027 con una nuova stagione, le cui registrazioni sono iniziate a settembre e sono tuttora in corso. E non mancheranno le novità. Nessuno scossone per quanto riguarda la conduzione, dove il pubblico ritroverà Paolo Bonolis, affiancato dal fido compagno Luca Laurenti. Cambiamenti invece per quanto riguarda il cast fisso: come riferisce Today, Paola Caruso non farà più parte della trasmissione in cui ha ricoperto per anni il ruolo di “Bonas“. Al suo posto arriverà Meny Sorbello.

Avanti un Altro!: Paola Caruso fuori dalla nuova stagione, arriva Meny Sorbello

Fuori Paola Caruso, dentro Meny Sorbello. Si tratta di una modella italo-nigeriana di 26 anni. Nata e cresciuta in provincia di Catania, la giovane è stata protagonista in diverse campagne pubblicitarie. Non è nemmeno del tutto a secco di esperienze in Tv: nel 2022 è apparsa nella celebre serie americana di HBO “The White Lotus”.

Scavando nel suo passato, è venuto a galla che vanta anche una partecipazione allo Zecchino d’Oro. In particolare, sbarcò nel popolare programma 18 anni fa, nel 2008. Si presentò alla 51esima edizione della kermesse intonando la canzone “Ika o do gba”, in rappresentanza della Nigeria.

Per quanto riguarda Caruso, che in estate è finita al centro del gossip, al momento non ha rilasciato alcuna dichiarazione sulla sua sostituzione.

Cambia anche il ‘Bonus’: fuori anche Francesco Nozzolino

La produzione di Avanti un Altro!, oltre ad aver deciso di dare un nuovo volto alla ‘Bonas’, dovrebbe apportare cambiamenti anche al ‘Bonus’, che nelle ultime stagioni è stato interpretato da Luca Vetrone. E non è finita qui per quanto riguarda gli addii del ‘salottino’. Già annunciata la fuoriuscita di Francesco Nozzolino.

Quest’ultimo, parlando ai microfoni di Fanpage.it, ha spiegato che la sua immagine è stata ritenuta dagli autori non più coerente con il personaggio interpretato nel quiz show. Nozzolino ha fatto riferimento alla sua importante perdita di peso: negli ultimi mesi è calato di 80 kg. Una metamorfosi fisica che ha praticamente annullato il senso del suo ruolo.