Sara Tommasi: dall’inferno al Grande Fratello Vip?

Da tempo Sara Tommasi dichiara di essere pronta a lasciare l’inferno alle spalle. Era il 2010 e da qualche tempo si era accorta che la sua memoria faceva capricci, poi due anni dopo nel corso di una serata in discoteca qualcuno l’ha drogata mettendo delle sostanze stupefacenti nel suo cocktail e da allora è stato tutto diverso. Un mix fatale per lei. I medici le hanno diagnosticato il bipolarismo, tuttavia grazie ai farmaci è riuscita a recuperare a pieno le sue facoltà psichiche. E così ora è pronta ad una nuova grande avventura: quella del Grande Fratello Vip. Attraverso le pagine del settimanale Nuovo Sara Tommasi ha lanciato un vero e proprio appello alla conduttrice Ilary Blasi: “Così avrei la possibilità di farmi conoscere dal pubblico per quella che sono realmente“.

Sara Tommasi: la rinascita grazie ad un nuovo amore

La rinascita di Sara Tommasi è dovuta alla madre che le è stata accanto e l’ha fatta ricoverare in ospedale, seppure contro la sua volontà. In questo modo le ha dato la possibilità di rinascere. E non solo. Ora nella vita di Sara Tommasi c’è anche un nuovo amore. Sara è tornata a vivere a Terni, in Umbria, con la mamma e con un fidanzato: “Si chiama Angelo, ha quarantasei anni e lavora come impiegato in un’azienda. Ci siamo incontrati al supermercato e tra noi è subito scattato il colpo di fulmine“. Per la Tommasi resta però un grande rammarico. Per colpa dei farmaci che prende da anni non può diventare madre: “Se sospendessi i farmaci in gravidanza la mia malattia tornerebbe ad avere la meglio su di me“.

Sara Tommasi: la sua vita in un libro

Ma le sorprese non sono finite qui. In arrivo nei prossimi mesi anche un libro scritto da Sara Tommasi per raccontare tutti questi ultimi anni difficili. Un libro dal titolo Disamori e che sta realizzando insieme alla sua amica Debora Cattoni. Riuscirà a concluderlo in tempo o la vedremo prima tra i concorrenti della casa più spiata d’Italia il prossimo settembre (come da indiscrezione già circolata in precedenza)?