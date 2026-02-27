Sanremo 2026, lite furiosa tra due cantanti: “Quasi alle mani. Un attacco femminile”

Arrivano nuove indiscrezioni su questo Festival di Sanremo 2026 così tranquillo e piatto, su una presunta lite. A quanto pare, due cantanti in gara si sarebbero scontrati dietro le quinte del Teatro Ariston. Non è la prima volta che accade una cosa del genere. Infatti, anche in altre edizioni si è spesso parlato di scontri avvenuti tra i Big. A lanciare il rumor sono Nicolò e Tiziano Cedroni, tramite il loro podcast Non prendere Appunti.

Come riporta Biccy, pare che i due cantanti avrebbero litigato in modo animato in quanto avrebbero preferito essere posizionati a metà della scaletta d’uscita dei brani. Sembra che questi due Big si siano scontrati in quanto entrambi volevano ottenere la posizione centrale in una delle cinque serate. Questo perché, in quella fascia oraria, ovvero circa alle 22.00, si registrano dei picchi di ascolti, che in generale sono in calo rispetto alle passate edizioni del Festival.

I due youtuber non fanno i nomi di questi due cantanti che avrebbero litigato a Sanremo 2026. Allo stesso tempo, sganciano qualche indizio. Ad esempio, sono un uomo e una donna. “Volevano la stessa cosa”, raccontano. Entrambi pare siano convinti che “se ti esibisci nel momento di massimo ascolto puoi avere più voti”. Tramite le loro fonti, hanno scoperto chi sono questi due Big che avrebbero litigato e assicurano che “entrambi si sono esibiti molto bene”. Ma non finisce qui l’indiscrezione.

La lite sarebbe diventato violenta tra i due cantanti in gara: “Sono arrivati quasi alle mani. Diciamo che c’è stato un attacco femminile”. Sui social network il pubblico si sta già divertendo a fare delle ipotesi sulle identità di questi due cantanti. Va precisato che, per il momento, non ci sono conferme ufficiali legate a questa presunta lite.

La scelta della scaletta non è casuale da parte di chi organizza le cinque serate. Non solo, è importante soprattutto per gli stessi cantanti, che appunto sperano di non essere mai ultimi tra le esibizioni della serata, soprattutto quando la votazione dipende dal televoto. La prima parte e, in particolar modo, quella centrale rappresentano sicuramente i momenti più alti di questi imperdibili appuntamenti.

In ogni caso, non resta che attendere per scoprire se effettivamente questa lite che sarebbe avvenuta dietro le quinte del Festival verrà confermata oppure no. Ma, soprattutto, ora gli spettatori sperano che escano i nomi di questi due Big che sarebbero quasi arrivati allo scontro fisico!