Rodriguez: ‘Voglio tr@@@are un cavallo’. Web scioccato(di nuovo)

Cecilia Rodriguez è ormai famosa quanto la sorella Belen Rodriguez. Forse proprio per questa motivazione dovrebbe ragionare meglio su ciò che pubblica. Infatti anche se in tono scherzoso alcune affermazioni posso risultare un po’ “pesanti”. Oserei dire al limite dello scandaloso. In questo caso poi si tratta di un ricordo che la bella argentina ha deciso di condividere nuovamente. Quindi specifichiamo che avrebbe potuto lasciar cadere nel dimenticatoio ma lei ha preferito pubblicarlo di nuovo. Si tratta di una campagna pubblicitaria del suo brand risalente al 2018. Le immagini vedono la bella argentina in costume pronta a cavalcare un cavallo nel deserto. Un’amazzone d’altri tempi che sponsorizza i suoi prodotti. Fino a qui nulla di strano se non fosse che Cecilia Rodriguez decide di far notare un particolare. Il particolare in questione riguarda il cavallo co-protagonista della pubblicità.

Lasciamo che la vostra immaginazione scorra da sola. Sappiamo perfettamente che avete capito a quale particolare fisico la Rodriguez faccia riferimento. Ma ciò che sconvolge di più sono le parole proferite a seguito della visione: “In un’altra vita voglio tr@@@are un cavallo, uno così come questo!”. Per poi continuare con altri dettagli bollenti che rendono grande onore all’equino (ma non a lei). Dopodiché Cecilia sale sul destriero per registrare la pubblicità. Insomma, per farla breve, tra una foto in palestra e una sponsorizzazione, Cecilia Rodriguez ha deciso di condividere il suddetto ricordo. Allora non possiamo non chiederci se le influencer e/o imprenditrici digitali non abbiamo una responsabilità morale quando decidono cosa pubblicare. Dove si delinea il confine tra utilizzo commerciale del mezzo e utilizzo personale?

Cecilia Rodriguez esagera con le parole e non pensa ai followers

Già perché se fossimo tra amiche in una chat privata sarebbe una battuta ironica su cui farci quattro risate. Ma la Rodriguez non sta chattando con la sorella o con la sua migliore amica. Sta proponendo un contenuto sui propri social che ha una vastissima visibilità. Tanto vasta quanto il pubblico che la segue. E forse anche di più. Non vogliamo essere noi a fare la morale ma riteniamo che alcune riflessioni (anche quelle ironiche) dovrebbero appartanere ad una sfera privata. Il trascendere nello sconcio che Cecilia Rodriguez propone deve considerare l’eterogenia del suo pubblico digitale. Insomma “Cechu” la prossima volta rifletti meglio prima di decidere cosa pubblicare online!