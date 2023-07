Roberto Bolle, sospeso “Danza con me”: la decisione della Rai

Ieri, 7 luglio, sono stati presentati i palinsesti ufficiali della Rai per la prossima stagione televisiva. Molti i ritorni e le conferme, ma anche gli addii e le novità, che porteranno ad un cambiamento importante per la rete. Diversi personaggi e programmi che il pubblico della Rai è abituato a vedere da anni, infatti, non torneranno sugli schermi. Tra questi, troviamo un appuntamento fisso che ha caratterizzato Rai 1 per molti anni. Di cosa si tratta? Dell’appuntamento del 1 gennaio con Roberto Bolle e il suo show, “Danza con me“.

Lo spettacolo va in onda ogni 1 gennaio in prima serata su Rai 1 dal 2018. Tuttavia, pare proprio che non ci sarà una nuova edizione nel 2024, come specificato dai vertici Rai. Durante la presentazione dei palinsesti, il responsabile della distribuzione, Stefano Coletta, ha risposto alle insistenti domande sul ballerino, data la sua assenza dalla programmazione dei prossimi mesi. “Roberto Bolle non sarà più in apertura dell’anno, ma si sta ragionando su nuova collocazione”, ha dichiarato Coletta, lasciando comunque una porta aperta per il futuro in Rai dell’Étoile.

Fino ad ora, sono sei le edizioni di Danza con me andate in onda: nelle prime due Bolle era stato affiancato alla conduzione da Pif e Virginia Raffaele, nella terza da Giampaolo Morelli e Geppi Cucciari, nella quarta da Francesco Montanari, Stefano Fresi e Miriam Leone, nella quinta è stato il turno di Lillo e Serena Rossi, mentre nel sesto e ultimo appuntamento ad accompagnare il ballerino c’erano Luca Zingaretti e Cristiana Capotondi.

Roberto Bolle: i motivi dietro lo stop a “Danza con me”

Inizialmente, il progetto aveva ottenuto un grande successo di pubblico, grazie anche alla presenza di ospiti d’eccezione come l’attore John Malkovich, Vasco Rossi, Alberto Angela e molti altri. Le prime due edizioni erano riuscite a raggiungere quasi 5 milioni di telespettatori e, seppur con un leggero calo, la terza si era mantenuta comunque ad un alto livello. A partire dal quarto anno, però, qualcosa ha iniziato a cambiare e i numeri sono scesi in maniera sempre più importante. Nel 2021 “Danza con me” riuscì a raggiungere 3.848.000 telespettatori con il 17% di share, nel 2022 3.579.000 utenti e il 18,20%, mentre lo scorso anno lo show registrò il suo dato più basso, con 2.798.000 spettatori e il 17,90% di share.

A cosa è dovuto questo calo di interesse da parte del pubblico? Probabilmente, l’assenza di un elemento fondamentale come la diretta ha giocare un ruolo importante. Questo fattore potrebbe aver creato un distacco con i telespettatori, i quali hanno iniziato a vedere con maggiore freddezza lo spettacolo. Ad ogni modo, come annunciato da Stefano Coletta, potremmo comunque rivedere Roberto Bolle e il suo show sulla Rai, anche se disposto in un’altra data.