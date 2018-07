Roberto Benigni trasportato in elicottero: incidente in gommone in Sardegna

Roberto Benigni è stato ricoverato dopo un incidente sul gommone

Roberto Benigni si trova in Sardegna, dove stava trascorrendo dei giorni di vacanza. Proprio qui, la sera del 24 luglio, come afferma La Nuova Sardegna, il regista e attore si trovava a bordo di un gommone per fare un’escursione tra La Maddalena e Palau. Ma qualcosa è andato storto. Benigni era a bordo del gommone insieme ad alcuni amici, quando un’onda è arrivata improvvisamente sull’imbarcazione muovendo il gommone e causando la caduta del Premio Oscar. Roberto Benigni ha urtato in modo molto violento la schiena tanto da far rientro in porto immediatamente per soccorrere l’attore, poi ricoverato.

Roberto Benigni trasportato in elicottero dopo l’incidente in gommone

Arrivato al porto di Palau, Roberto Benigni è stato soccorso subito dal 118 e dalla Capitaneria. Visto però il dolore molto forte che l’attore e il regista sentiva, è stato richiesto l’intervento di un elicottero per trasportare Roberto Benigni fino all’ospedale civile di Sassari Santissima Annunziata , dove è stato ricoverato. Adesso il Premio Oscar si trova presso il reparto di neurochirurgia dell’ospedale. Roberto Benigni sta facendo qui tutti i controlli e gli accertamenti del caso, seguito da specialisti.

Roberto Benigni: come sta l’attore e regista dopo l’incidente in Sardegna?

Non sono ancora chiare le condizioni di salute di Roberto Benigni dopo l’incidente che ha avuto in gommone a causa di un’onda anomala. Quel che è certo è che la botta presa alla schiena da parte dell’attore e regista toscano è stata molto violenta tanto da far rientro subito. Non sappiamo se Roberto Benigni sarà sottoposto ad intervento, ma gli specialisti stanno facendo tutti gli accertamenti necessari.