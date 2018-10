Raffaella Fico difende Cristiano Ronaldo: la rivelazioni della showgirl dopo le accuse

Raffaella Fico stupida dalle accuse contro Cristiano Ronaldo

Raffaella Fico è intervenuta con fermezza sulle ultime accuse a Cristiano Ronaldo. Le parole della showgirl sono state chiare e capitano senz’altro in un momento di forte stress emotivo per il calciatore. La Fico ha fatto intendere neanche troppo velatamente che il calciatore ora passato alla Juve è un vero gentiluomo: “Sono stata fidanzata 11 mesi con Cristiano Ronaldo – ha raccontato a Rai Radio1 nella trasmissione Un giorno da pecora –, ai tempi giocava con il Manchester United. Sono stati 11 mesi d’amore”. Dichiarazioni che stanno riprendendo tutti i giornali e che sicuramente faranno scalpore per via delle recenti accuse che sono state mosse contro Ronaldo.

Cristiano Ronaldo? “Un ragazzo normale, tranquillo, semplice”

“Quando succede una cosa del genere – ha spiegato sempre l’avvenente showgirl – la si apprende sempre con stupore. Ronaldo è un ragazzo normale, tranquillo, semplice, con me è stato un vero gentiluomo. Si allenava – così ha raccontato la quotidianità del calciatore – anche a casa, faceva gli addominali. Li faceva dopo cena. Guardava un film, si rilassava e faceva gli addominali, ne avrà fatti 4 o 5 serie da 20″. Una vita tranquilla insomma, e capiamo bene allora perché la Fico si sia detta stupita delle dichiarazioni rilasciate di recente contro il suo ex. L’attaccante – lo ricordiamo – intanto ha approfittato della pausa dal campionato e dei giorni di risposo avuti per fare il punto con i suoi legali, convinto di ciò che dice e dell’integrità della propria persona.

Accuse a Cristiano Ronaldo, tutti in attesa della difesa del calciatore

Dopo il polverone sollevato da Asia Argento accuse di questo genere (non a Cristiano Ronaldo ma a personaggi del mondo dello spettacolo e del cinema in generale) sono all’ordine del giorno. Accuse alcune delle quali si sono rivelate infondate. Si tratta di questioni su cui non vogliamo soffermarci più del dovuto, poiché essendo delicatissime e necessitando di verifiche e di indagini opportune dovrebbero restare, almeno a nostro avviso, fuori dalla cronaca rosa, e forse anche dalla cronaca in generale. Staremo a vedere come si difenderà ulteriormente il bomber entrato nel cuore di milioni e milioni di persone.