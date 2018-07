Raffaela di Temptation Island zittisce chi critica il suo dialetto napoletano

Temptation Island: Raffaela Giudice contro chi la critica per il suo dialetto napoletano

Nel corso della quarta puntata di Temptation Island Raffaela Giudice, fidanzata di Andrea Celentano, ha vissuto più di qualche momento di nervosismo a causa della vicinanza tra il personal trainer e la tentatrice Teresa Langella. Tanto che Raffaela è stata costretta a parlare in dialetto napoletano. Una reazione che nessuno si aspettava e che ha spinto più di qualcuno a criticare la ragazza sui social network. Ma a Raffaela certe accuse sono apparse un tantino esagerate e ha così voluto chiarire in una storia di Instagram il suo punto di vista. “Giusto per chiarire: il napoletano è un dialetto come quello romano, fiorentino ecc… E si purtroppo e per fortuna, quando mi inc…o esce naturale, forse per rendere meglio il concetto. Ah… sinceramente ne vado anche fiera! Comunque parlo italiano benissimo.. sono questo e tanto altro ancora”, ha scritto Raffaela. Basterà questo lungo messaggio a spegnere le malelingue?

Chi è Raffaela di Temptation Island

Raffaela Giudice ha 24 anni e viene da San Valentino Torio, in provincia di Salerno. Nella vita lavora per una compagnia assicurativa. Come si è visto nel corso di Temptation Island, è una ragazza molto dolce, appassionata di moda e fitness. La sua storia d’amore con Andrea Celentano è iniziata sette anni fa, quando entrambi erano degli adolescenti. Da allora non si sono più lasciati e hanno chiesto di partecipare al programma condotto da Filippo Bisciglia per capire se la loro relazione è ormai solo abitudine o qualcosa di più.

L’amicizia tra Raffaela, Martina e Giada

Grazie a Temptation Island, Raffaela ha stretto una forte amicizia con Martina e Giada, altre fidanzate dell’edizione 2018. Dopo la fine delle registrazioni, le tre si sono riviste a Napoli, per trascorrere un weekend tutte insieme.