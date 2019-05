Rafael vincitore del ballo ad Amici e terzo eliminato: parole speciali

Vincitore categoria ballo Amici 2019: Rafael Quenedit trionfa

Rafael Quenedit ha vinto la categoria ballo. Non si sarebbe mai aspettato di arrivare così lontano ad Amici di Maria De Filippi. Lasciare la sua famiglia a Cuba è stata per lui una delle scelte più difficili della sua vita, ma ora può affermare con certezza di non pentirsi assolutamente, visto che è stato proclamato il ballerino più bravo di quest’edizione di Amici. Una finale che ha regalato grandi emozioni e che sarà davvero un nuovo inizio sia per i cantanti sia per i ballerini. Sentiremo sicuramente parlare di tutt’e quattro e Alessandra Celentano ha aggiunto che Rafael farà grandi cose.

Le parole di Rafael dopo la vittoria ad Amici 2019

Dopo aver scoperto di aver vinto il circuito danza, Rafael di Amici ha confessato: “Io non riesco a credere che sia successo proprio a me perché contro Vincenzo è difficile vincere. Però c’è sempre stata una parte di me che credeva fortemente nella vittoria. Sono molto felice, anche se non sembra. Sono scioccato. Dopo me ne renderò conto”. Vincenzo è stato il primo eliminato della finale di Amici 2019: Giuliano Peparini gli ha fatto un’importante promessa.

Il sogno di Rafael Quenedit

Alessandra Celentano è stata sul punto di commuoversi: “Rafael mi piace moltissimo. Avrà una carriera strepitosa. Può fare qualsiasi cosa. Lui è un interprete, ha tecnica, è bello!”. Michelle Hunziker gli ha chiesto cosa vorrebbe fare dopo Amici 18: “Vorrei ballare per il The Royal Ballet, alla Scala, all’International Ballet in Olanda. Ci sono così tante compagnie nel mondo!”.

Rafael Amici terzo posto, finalissima tra cantanti

Rafael Quenedit si è classificato al terzo posto. Non è riuscito a giungere alla finalissima di Amici, che vedrà sfidarsi Giordana e Alberto. Maria De Filippi ha speso delle bellissime parole per lui: “Sono molto felice di averti conosciuto. Quando sei entrato, ho capito subito che fossi un grande talento. Quando ballavi, avevo la felicità negli occhi. Ha sperimentato tanti stili di danza diversi”. Giuliano Peparini ha aggiunto: “Ha fatto un percorso incredibile, è diventato un uomo. Lui è di un’umiltà incredibile”. Peparini si è poi commosso per i ringraziamenti di Rafael: “Giuliano ti devo tutto. Sei il mio secondo papà. Grazie Maria per tutto. Grazie Italia per avermi sostenuto”.