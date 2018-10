Pomeriggio 5, Roger Garth contro Zequila: “Ci provavi con me e ti fingevi etero”

Pomeriggio 5, Roger Garth si scaglia contro Antonio Zequila: caos in studio

Puntata movimentata e ricca di colpi di scena quella di Pomeriggio 5 oggi. Nello studio di Barbara d’Urso, infatti, durante lo spazio dedicato al gossip si sono scontrati duramente l’opinionista Roger Garth con Antonio Zequila, presente in trasmissione per raccontare la sua verità sulla Marchesa D’Aragona. “Io nel suo castello ci sono stato personalmente” ha affermato “Lei ha un castello bellissimo alle Porte di Roma tra Bracciano e Trevigliano, dove io sono stato ed ho dormito”. Queste le parole che, pochi minuti fa, hanno spinto Roger ad insorgere contro Zequila. “È tornato Er Mutanda” ha esordito dicendo l’opinionista rivolgendosi all’ospite “La testimonianza di Zequila non vale proprio niente. Non esistono castelli tra Bracciano e Trevigliano perché non esistono paesi medievali lì. Ora ci inventiamo i castelli che non esistono. Per dire bugie bisogna avere cultura”.

Roger Garth contro Zequila a Pomeriggio 5: “Ci provavi con me quando facevi finta di essere etero”

Il modo in cui Roger Garth si è espresso nei suoi confronti non è piaciuto ad Antonio Zequila. Quest’ultimo, infatti, mentre tutti gli altri erano concentrati a parlare del Gf Vip e dello scontro tra la Marchesa D’Aragona e Maria Monsè, ha volutamente preso la parola per inveire contro Roger. Dopo averlo accusato di non essere nessuno e di non avere una vera carriera, difatti, Zequila ha affermato: “Sono vent’anni che ci provi e fai ancora l’opinionista, là sei partito e là sei rimasto”. Questa dichiarazione, ovviamente, ha scatenato la reazione di Roger Garth che, di tutta risposta, ha urlato: “Ma stai zitto, ci provavi con me vent’anni fa quando facevi finta di essere etero!”.

Pomeriggio 5, Roger Garth contro Antonio Zequila: interviene Barbara d’Urso

La discussione tra Antonio Zequila e Roger Garth, soprattutto quando i toni si sono alzati, è stata subito sedata da Barbara d’Urso a Pomeriggio 5. Quest’ultima, nello specifico, ha preso le difese del suo opinionista, giudicando le parole di Zequila fuori luogo e poco carine.