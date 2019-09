Pink compleanno oggi, nobile gesto per famiglie colpite da uragano Dorian

Compleanno Pink 8 settembre 2019, la cantante chiede un aiuto ai suoi fan

Oggi Pink compie 40 anni. Una carriera stellare, la sua, fatta di zero eccessi ma un di un numero impressionante di pezzi-bomba; una delle cantanti più famose al mondo, che non ha mai rischiato di finire nel dimenticatoio e che ha saputo reinventarsi rimanendo sempre sé stessa. Intramontabili pezzi come Try, Trouble, Don’t let me get me, Raise your glass, So what e tante altri ancora. Questa volta, però, non vogliamo parlarvi dei suoi successi musicali, dei gossip che riguardano la sua vita privata o dei pazzi festeggiamenti per il suo compleanno, ma di un nobile gesto fatto oggi 8 settembre 2019.

Il nobile gesto di Pink nel giorno del suo compleanno per le famiglie colpite dall’uragano Dorian

Nel giorno del suo compleanno, la cantante Pink ha deciso di chiedere un piccolo (ma così importante) aiuto a tutti i suoi fan, scrivendo su Instagram il seguente messaggio: “Oltre 70.000 persone alle Bahamas sono state colpite dall’uragano Dorian, che ha distrutto migliaia di case e ucciso almeno 30 persone, un numero che dovrebbe aumentare significativamente nei prossimi giorni. Dai un’occhiata al link del mio profilo per scoprire come puoi aiutare i bambini e le famiglie interessate”. Qui sotto troverete tutto quello che occorre per aiutare quelle famiglie che hanno visto in faccia la morte a causa dell’uragano Dorian:

Pink è un’ambasciatrice Unicef che lotta in prima linea per i più bisognosi. Per questa ragione, nel giorno del suo compleanno, ha chiesto ai suoi follower di farle un regalo che potrebbe cambiare per sempre la vita degli abitanti delle Bahamas. Non bisogna andare oltreoceano per scoprire questi gesti nobili: anche Alberto Urso e Rudy Zerbi sono stati i protagonisti di una bellissima iniziativa. La situazione diventa sempre più critica, per le famiglie delle Bahamas, e lo avevamo capito bene anche attraverso i messaggi di Elisabetta Canalis, prima, e quelli della coppia di U&D formata da Clarissa e Federico, poi.