Pif e il suo passato: “Ero terrorizzato all’idea di conoscere nuove persone”

Pif racconta a Grazia com’era da bambino

A raccontare al settimanale Grazia il suo passato, oggi, è Pierfrancesco Diliberto, meglio conosciuto come Pif. L’attore, conduttore televisivo e sceneggiatore parla apertamente e pubblicamente del Pif bambino e adolescente. Nell’intervista, infatti, confessa alcuni lati del suo carattere che, col tempo, ha cercato di smussare. In merito a ciò, svela la sua timidezza di quand’era bambino: “Da bambino per me le feste di Natale erano un vero e proprio trauma. In famiglia ero famoso perché rimanevo un’ora in macchina prima di salire a salutare le zie. Da ragazzo mia madre mi iscriveva ai corsi di calcetto ma non ci andavo neanche. Ero terrorizzata all’idea di dover conoscere nuove persone”.

Sulla sua adolescenza e sull’amore, Pif dice…

Quando gli viene chiesto com’era, invece, da adolescente, l’attore risponde: “Non fumavo canne, non mi sono mai ubriacato, non ho mai perso il controllo. Anche oggi continuo ad essere un bravo ragazzo”. Sul suo rapporto con l’alcool rivela: “Per me l’alcool ha il sapore di un medicinale”, lasciando intendere chiaramente che non beve neanche oggi e, probabilmente, non lo farà mai. Dunque, timido da bambino, serio da adolescente e anche da uomo, in quella che è oggi la sua vita. Riguardo all’amore, il mitico Pif fa anche un lieve accenno a quella che è la sua vita sentimentale. Ecco cosa rivela..

Pif non sente l’esigenza di diventare padre a tutti i costi

Pif, al contrario di molti altri uomini, confessa liberamente: “Non ho la smania di diventare padre, ma se trovassi la donna giusta un figlio lo farei. E, gli trasmetterei tutte le mie passioni”. E, proprio in merito al suo stato sentimentale, il conduttore confessa di non essere fidanzato, né innamorato, specificando il fatto che, secondo lui, il rapporto di coppia se te lo fai piacere può rimanere tutta la vita, altrimenti no.