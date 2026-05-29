Paolo Del Debbio spiazza, “vado in pensione”: l’annuncio e il futuro in tv

Colpo di scena sul finale della puntata di “Dritto e Rovescio” in onda giovedì 28 maggio. Il conduttore e giornalista Paolo Del Debbio, 68 anni, ha reso noto che lunedì 1 giugno andrà in pensione. Ma non smetterà di lavorare: infatti ha dato appuntamento al suo pubblico a settembre, dopo la consueta pausa estiva. In sostanza, la sua posizione in azienda cambia soltanto da un punto di vista burocratico ma non concreto. Anche nella prossima stagione televisiva sarà alla guida del talk show di Rete 4. Nel chiudere la puntata, ha anche colto l’occasione per rivolgere dei calorosi saluti a tutti gli addetti ai lavori che lo aiutano a confezionare il programma.

Paolo Del Debbio va in pensione, ma non smetterà di lavorare in Tv

“Come si fa senza Del Debbio?”, ha chiesto un ospite in studio dopo che il giornalista ha dato la notizia del suo imminente approdo in pensione. “Si fa molto meglio”, la battuta del conduttore che, come già sottolineato, in realtà non si ritirerà a vita privata. “Continuo a lavorare comunque, però lunedì vado in pensione, non è che la cosa mi renda particolarmente triste”, ha aggiunto.

Spazio poi ai calorosi ringraziamenti rivolti al suo team di lavoro formato da autori, giornalisti, macchinisti e altre figure professionali che contribuiscono a costruire ogni puntata di “Dritto e Rovescio”. In particolare, Del Debbio ha evidenziato di avere la fortuna di collaborare con persone valide e qualificate, in grado di ottenere risultati straordinari e di farlo sentire al sicuro quando è alla conduzione.

Ha anche espresso profonda gratitudine verso il pubblico, affermando che il talk, anche nella stagione da poco conclusa, ha ottenuto ascolti Tv soddisfacenti. E non è poco, visto che una trasmissione della Tv commerciale, senza un riscontro positivo di share, non può esistere in quanto si sostenta grazie agli introiti pubblicitari. Infine, dopo aver augurato buone vacanze a tutti, ha dato appuntamento a settembre.

A “Dritto e Rovescio Estate” arriva Francesco Vecchi

“Dritto e Rovescio” non si fermerà del tutto. Infatti Mediaset ha previsto un’edizione estiva che vedrà protagonista alla conduzione Francesco Vecchi, faccia nota al pubblico del Biscione per essere, insieme a Federica Panicucci, il volto di “Mattino Cinque”. Sarà lui a raccogliere per quattro settimane le redini della creatura di Del Debbio. Inoltre Vecchi condurrà pure “4 di Sera News”. Dell’appuntamento del preserale, però, dirigerà solo la versione settimanale.