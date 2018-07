Oronzo e Valentina di Temptation Island: Raffaella Mennoia ringrazia la coppia

Temptation Island: l’autrice Raffaella Mennoia ringrazia Oronzo e Valentina

Oronzo e Valentina hanno lasciato Temptation Island dopo due puntate ma hanno sicuramente lasciato il segno in questa edizione. Tanto che Raffaella Mennoia, autrice del programma così come di Uomini e Donne, ha pubblicamente ringraziato la coppia pugliese per aver partecipato al format condotto da Filippo Bisciglia. Tutto è iniziato da un commento che Carinola ha lasciato sotto uno scatto Instagram di Raffaella. “Sei la migliore”, ha scritto Oronzo a Raffaella, felice di aver conosciuto una persona come la Mennoia. Quest’ultima ha replicato con parole di altrettanta stima e affetto: “Grazie a voi, fiera di avervi scelto!”. Dichiarazioni che non sono passate inosservate ai follower e che attestano ancora una volta il grande impegno e la professionalità che i collaboratori di Maria De Filippi usano per realizzare le loro trasmissioni. Un lavoro che va al di là degli ascolti tv e del gradimento del pubblico e che porta alla nascita di intense e preziose relazioni di amicizia.

Temptation Island: che fine hanno fatto Oronzo e Valentina

Dopo l’esperienza a Temptation Island, Oronzo e Valentina sono rimasti insieme. “Senza di lei mi sono sentito perso e ho iniziato a capire realmente tutto: stavo perdendo la persona più importante della mia vita. Ho capito in un giorno quello che non avevo compreso in dieci anni. Quest’esperienza mi ha permesso di guardarmi dentro”, ha detto Oronzo a Uomini e Donne Magazine. “Tutte le parole che mi ha detto al falò chiarificatore si dovranno trasformare in fatti. Merito di essere amata quanto io amo lui. Temptation mi ha aperto gli occhi. Ora so che cosa voglio: una storia d’amore desiderata e voluta da tutti e due. (…) L’ho sempre amato, ma ora voglio che non mi dia più per scontata”, ha invece chiarito Valentina.

Le amicizie nate durante le riprese di Temptation Island

Oltre a ritrovare il loro amore, Valentina e Oronzo hanno stretto anche delle amicizie importanti a Temptation Island. La De Biasi è diventata molto amica di Ida Platano mentre Oronzo continua a vedere Gianpaolo e Andrea.