Ornella Vanoni non sta bene: concerto annullato, news sulla cantante

Ornella Vanoni sta male, concerto annullato: la nota di F&P Group (azienda organizzatrice di concerti ed eventi)

Ornella Vanoni non sta bene. Infatti, a causa dei problemi di salute della cantante è stato comunicato pochi minuti fa da F&P Group (azienda organizzatrice di concerti ed eventi) che il concerto previsto per domenica 29 luglio a Zafferana non avrà luogo. L’azienda ha comunicato la news tramite i propri profili social, specificando che l’artista meneghina non potrà esibirsi per una ‘lieve indisposizione’. Nel frattempo la Vanoni non ha fatto sapere nulla e dunque non resta che sperare che tutto si risolva al più presto e al meglio.

Ornella Vanoni: concerto annullato e nota della F&P Group

“Siamo spiacenti nel comunicare – scrive in una nota pubblicata su Instagram – che il concerto di @ornellavanoniofficialpage previsto per domani domenica 29 luglio a ZAFFERANA non sarà realizzato a causa di una lieve indisposizione dell’artista, che le impedisce di esibirsi”. L’azienda organizzatrice di eventi sottolinea poi che i biglietti saranno rimborsati: “I biglietti saranno rimborsati presso i punti prevendita dove sono acquistati, fino alla data dell’1 settembre”. L’appuntamento con la cantante 83enne del 2 settembre (alla 32esima edizione del Todi Festival) al momento resta invece confermato.

Vita privata di Ornella Vanoni

Milano, 22 settembre 1934: nasce Ornella Vanoni, un’artista dalla carriera sconfinata. Costantemente in attività dal 1956, è senza dubbio una delle migliori e più note interpreti della musica leggera italiana. Giunta alla veneranda età di 83 anni, è alta 171cm, ha avuto un marito ed ha un figlio, Cristiano. Il suo modo di interpretare i brani è un qualcosa di unico, grazie a una timbro vocale inconfondibile. La Vanoni, lungo i decenni ha spaziato in lungo e in largo, affrontando svariati generi e sfumature musicali: va dalle canzoni impegnate della mala alla bossa nova, passando per il soul e il jazz, per poi approdare alla canzone d’autore italiana. Tante anche le storie d’amore che hanno costellato e intrecciato la sua vita: Giorgio Sthreler, Gino Paoli,Lucio Ardenzi, Hugo Pratt, Danilo Sabatini…Ora l’artista vive sola da più di 10 anni, dopo che il suo ultimo rapporto è naufragato.