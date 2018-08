Nuovi corteggiatori Uomini e Donne: ci sono ex di Temptation Island

Uomini e Donne, i nuovi corteggiatori del Trono Classico: arrivano ex di Temptation Island

Tante sorprese dalla prima registrazione del Trono Classico. Il pubblico di Uomini e Donne è ormai abituato a veder tornare in studio vecchie conoscenze del programma. Questa volta, tra i corteggiatori ci sono due ex protagonisti di Temptation Island. Per l’appuntamento al buio sono scese svariate persone e il pubblico presente in studio non si è fatto scappare un particolare dettaglio. Il blog di Isa&Chia ci rivela che tra i ragazzi è infatti stato notato Luca Daffrè. Il giovane è di Milano, ha 24 e nella vita fa il modello. Il giovane ha preso parte all’ultima edizione dell’isola delle tentazioni e sin dalla prima puntata catturò l’attenzione di molti per l’inconfondibile sguardo e per il suo particolare tatuaggio sul petto. Daffrè ha infatti disegnato sulla pelle un enorme cervo.

Tra le corteggiatrici di Lorenzo e Luigi è invece emersa Carolina Schiavi. Anche lei è stata una delle tentatrice di Temptation Island. Più in particolare, la donna si è fatta conoscere per la vicinanza a Gianpaolo Quarta. I due hanno stretto un bellissimo rapporto all’interno del villaggio, che al di fuori della trasmissione sembra però aver preso una piega sfociata solo in amicizia. La Schiavi ha 24 anni, viene da Varese ed ha una grande passione per la moda. La ragazza ha catturato immediatamente l’attenzione di Riccardi e Mastroianni. Sembra che entrambi siano interessati a conoscerla. E lei, ha già una preferenza?! Che questo sia forse l’inizio di una nuova rivalità in amore!? Vedremo.

Corteggiatori Uomini e Donne: Carolina e Luca da Temptation Island

Nel corso della puntata, quando si è parlato anche di Martina e Andrea Del Corso, Carolina ha anche preso la parola per mettere i puntini sulle i su quanto è stato detto sul suo conto e su quello di Gianpaolo Quarta. I due non si sono affatto frequentati dopo la trasmissione, cosa che invece era stata insinuata sui social.