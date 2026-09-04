Nina Dobrev cacciata dal red carpet a Venezia, Pamela Camassa furiosa: il commento perfetto

“Una figura di m.”: non usa mezzi termini Pamela Camassa per commentare quanto accaduto nelle scorse ore sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia durante la sfilata di Nina Dobrev. L’attrice 37enne bulgaro-canadese, mentre stava posando per i fotografi e i fan, è stata letteralmente allontanata dal tappeto rosso dagli steward che, a più riprese e con gesti eloquenti, l’hanno invitata a defilarsi. Gli uomini della sicurezza dell’evento hanno così agito per una questione di tempi. Il loro operato è stato criticatissimo. Inoltre Dobrev è rimasta basita, come testimoniato dalle sue espressioni di puro sconcerto.

Nina Dobrev allontanata dal red carpet a Venezia: cosa è successo

Nina Dobrev non è un’influencer in cerca d’autore; è un’attrice nota a livello globale per il ruolo di Elena Gilbert nella serie tv cult The Vampire Diaries. A Venezia è sbarcata perché protagonista di uno dei film ammessi al concorso, La vendetta perfetta – Bear Country. Nel cast figurano star del calibro di Russell Crowe, Luke Evans e Aaron Paul, oltre alla già citata Dobrev. Quello che è avvenuto sul red carpet ha generato indignazione: un addetto alla sicurezza, dopo averla vista sfilare per pochissimi minuti, l’ha invitata ad andarsene per far posto a chi sarebbe arrivato dopo. La scena surreale si è verificata davanti alla folla e ai fotografi che hanno protestato ad alta voce nella speranza che le venisse permesso di rimanere ancora qualche minuto sulla passerella.

“Lasciala stare, è appena arrivata!”, ha gridato qualcuno tra il pubblico. Tuttavia gli addetti alla sicurezza sono stati inflessibili e hanno di fatto cacciato l’attrice dal tappeto rosso. L’espressione di Nina è stata tutta un programma. Non appena il video dell’accaduto ha iniziato a circolare in rete, c’è stata un’ondata di indignazione. Anche Pamela Camassa ha commentato l’episodio.

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Pamela Camassa si sfoga

“In un luogo dove sfila la qualunque, qui in Italia abbiamo sempre il primato delle figure di m”, ha tuonato la modella ed ex compagna di Filippo Bisciglia, con chiaro riferimento ad alcuni influencer sconosciuti ai più a cui ormai da anni viene concesso di fare la passerella. In effetti, da tempo sul red carpet si vedono davvero volti di dubbio gusto che in pochissimi conoscono. Poi arriva Nina Dobrev, che di mestiere fa l’attrice e ha talento da vendere, e viene allontanata. Non proprio un’idea geniale.