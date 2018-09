Nicolò e Nilufar vicini a Temptation Island Vip: il Ferrari costretto a difendersi

Nicolò e Nilufar vicini a Temptation Island Vip, il pubblico furioso: il Ferrari si difende sui social

Nicolò Ferrari e Nilufar Addati pare stiano trascorrendo molto tempo insieme a Temptation Island Vip. I due si sono già conosciuti a Uomini e Donne, dove la giovane napoletana ha scelto di uscire con Giordano Mazzocchi. Ora la coppia sembra stia vivendo una crisi molto importante. Secondo quanto è possibile vedere in un filmato condiviso da Davide Maggio, Nilufar si sfoga spesso con il suo ex corteggiatore, con cui parla di tutto ciò che si aspetta dal suo fidanzato. Nicolò sembra capire molto bene ciò che vuole la Addati e questo preoccupa non poco i fan di Giordano. Inoltre, il Ferrari chiede anche a Valeria Marini se secondo lei potrebbe ancora piacere a Nilufar. In questo caso, la risposta della showgirl ha messo ancora più dubbi al pubblico. Scendendo nel dettaglio, la Marini ammette che secondo lei la Addati si sta pentendo della scelta fatta a Uomini e Donne. Ed ecco che i fan della coppia composta da Nilufar e Giordano si scagliano su Nicolò. La vicinanza tra il tentatore e l’ex tronista sta scatenando il panico sui social!

Crisi tra Giordano e Nilufar a Temptation Island Vip? Spunta Nicolò Ferrari

“Tutti bravi a giudicare, tutti maestri di vita e tutti con la verità in tasca. Un minuto di video e già sparate sentenze e dite la vostra con insulti e cattiverie”. Nicolò è stato costretto a difendersi dalle forti critiche del pubblico, scatenato dopo aver visto il filmato che lo ritrae con Nilufar. Il Ferrari appare irritato sui social, dove ammette di essere stato anche insultato. “Peggio delle comari di paese”, rivela Nicolò. Evidentemente i fan di Giordano non hanno preso bene la vicinanza tra il tentatore e la Addati. Una situazione abbastanza scomoda quella del Ferrari, visto il vasto pubblico che segue e ama il Mazzocchi.

Il pubblico contro Nicolò Ferrari, colpi di scena per i fan di Giordano e Nilufar

Nicolò è finito nel mirino dei fan di Giordano. Ma ancora il pubblico ha molto a cui assistere. Ricordiamo che Simona Ventura a Verissimo ha rivelato di non aver mai visto una cosa così, riferendosi al rapporto che c’è tra il Mazzocchi e Nilufar. Dunque, ancora ci aspettano molti altri colpi di scena.