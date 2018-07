Nick Jonas fidanzato ufficialmente con Priyanka Chopra: matrimonio in arrivo

Nick Jonas e Priyanka Chopra fidanzati ufficialmente, si parla di matrimonio

Nick Jonas si è fidanzato ufficialmente. Ebbene sì, il cantante fratello di Joe e Kevin Jonas, come riporta People, ha comprato un anello di fidanzamento per la sua Priyanka Chopra. Anello acquistato a New York, da Tiffany & Co. Nessuna conferma di un fidanzamento ufficiale da parte dei due diretti interessati ma c’è un indizio importante. Priyanka Chopra avrebbe infatti rinunciato ad un progetto in India. Il regista del film ha scritto un tweet al proposito ed è stato proprio lui a darne la notizia. Un tweet in cui include anche Nick Jonas e che lascia chiaramente intendere a qualcosa di importante tra Priyanka Chopra e il cantante e attore.

Nick Jonas e Priyanka Chopra stanno per sposarsi

Dunque, si parla già di un possibile matrimonio tra Nick Jonas e Priyanka Chopra. Matrimonio che potrebbe essere imminente, visto la rinuncia di Priyanka Chopra al progetto lavorativo. “I suoi amici e la sua famiglia non hanno mai visto Nick così e sono molto contenti per lui” sono le parole che sarebbero state riferite proprio al magazine in questione. Nick Jonas è quindi al settimo cielo e innamoratissimo della sua Priyanka Chopra.

Ecco quando si sono fidanzati ufficialmente Nick Jonas e la sua Priyanka Chopra

Priyanka Chopra ha festeggiato i suoi trentasei anni solo da qualche settimana. In occasione del suo compleanno, come circola sul web, lei e il cantante e attore Nick Jonas si sono fidanzati in maniera ufficiale. Più volte la coppia ha smentito la relazione negli anni passati ma le foto scattate insieme nell’ultimo periodo non lasciano dubbi, Nick Jonas e Priyanka Chopra stanno insieme.