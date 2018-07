News Uomini e Donne, Alessandro D’Amico: “Alex ha baciato Richard per ripicca”

News Uomini e donne, Alessandro D’Amico parla del bacio di Alex a Richard: “Ha agito per ripicca”

La storia tra Alex Migliorni e Alessandro D’Amico, rispettivamente tronista e corteggiatore del Trono gay di Uomini e Donne, è giunta al capolinea ormai da tempo. La relazione è finita per un motivo ben preciso. Alessandro ha ricominciato a pensare al suo ex fidanzato Richard e, nonostante in Alex abbia trovato l’opposto di lui, ha iniziato a fare dei paragoni tra i due. Richard, infatti, è stato una presenza invisibile ma ingombrante nel rapporto tra gli ex protagonisti del programma di Maria De Filippi. Questi ultimi, però, avevano continuato a mantenere un rapporto pacifico, che si è rotto definitivamente a causa del bacio tra Alex e Richard. Alessandro, infatti, dopo aver scoperto questo fatto, ha deciso di chiudere tutti i rapporti con l’ex tronista. Come ha confessato in un’intervista a Uomini e donne magazine, una ripicca del genere non se la sarebbe mai aspettata.

“Ho passato i giorni scorsi steso sul divano, con i miei amici attorno che cercavano di consolarmi” ha raccontato Alessandro successivamente a quanto accaduto. Il ragazzo originario di Ischia è ancora innamorato di Richard, che ritiene l’unico amore della sua vita, ma è deluso dal suo comportamento. D’Amico, dopo il bacio, si aspettava almeno una spiegazione da Richard che, però, non ha rimediato ai suoi sbagli in alcun modo. Nonostante questo, l’ex corteggiatore ha confessato che l’ex ragazzo rimane un punto interrogativo nella sua vita. Con Alex, invece, non c’è più possibilità di recupero: quella che ha commesso nei suoi confronti è stata una provocazione, una cattiveria gratuita. Inoltre, la versione dei due ragazzi ha qualche discrepanza: mentre Alex parla di un errore durato dieci secondi, dovuto a qualche drink di troppo e al fatto che il ragazzo fosse così uguale all’ex, Richard parla di un bacio di diversi minuti. A chi credere? Il video che ha fatto il giro del web dura poco, ma fa vedere un bacio appassionato.

Uomini e donne, Alessandro D’Amico: “In amore sono uno scemo come tutti”

Alessandro, nell’intervista, ha anche confessato che la gente tende a considerarlo come il cattivo della situazione, per aver lasciato Alex. “Sono la stessa persona che nella vita di tutti i giorni si fa guidare dal cuore e soffre” ha dichiarato, facendo riferimento al dolore che sta provando per il bacio tra i suoi ex.