Narcos 4 si sposta in Messico: prime anticipazioni e foto dei nuovi protagonisti

Quando esce Narcos 4 in Netflix? Nuovi attori e nuove storie

Narcos 4 tornerà su Netflix entro la fine del 2018. Al momento la piattaforma streaming non ha fornito ancora una data ufficiale ma ha rilasciato le foto dei nuovi protagonisti. Perché la storia viene completamente stravolta: dalla Colombia si sposta in Messico e fa un tuffo nel passato. Si riparte dagli fine degli Anni Settanta, con le origini della moderna guerra della droga messicana. I nuovi attori sono Diego Luna e Michael Pena, che indossano rispettivamente i panni di un narcotrafficante e di un agente della DEA. Il primo è un attore messicano, diventato popolare con il film Y tu mamá también – Anche tua madre. Il secondo è un interprete americano di origini messicane, che ha esordito in tv in E.R. Medici in prima linea, per poi passare al cinema con Million Dollar Baby e Crash – Contatto fisico.

La trama di Narcos 4

Narcos 4 si concentra sui trafficanti di droga messicani che, da disorganizzata confederazioni di coltivatori e commercianti, mettono in piedi una potente organizzazione. Negli Anni Ottanta nasce il cartello di Guadalajara, guidato da Félix Gallardo. Quando l’agente della Dea Kiki Camarena si trasferisce con la moglie e il giovane figlio dalla California a Guadalajara per assumere il suo nuovo incarico, capisce rapidamente che il suo ruolo è assai complicato. Kiki attira l’intelligence su Gallardo ed è sempre più coinvolto nella sua missione. Inizia così una tragica catena di eventi, che segna il destino del traffico di droga.

Narcos 4: Michael Pena è l’agente Kiki Camarena

Michael Peña interpreta Kiki Camarena, un uomo di famiglia, agente della Dea sotto copertura, che riesce ad ottenere informazioni utili grazie ad una serie di informatori vicini a Félix Gallardo e al suo cartello nuovo di zecca. Kiki si ritrova presto nei guai quando si rende conto di aver totalmente sottovalutato il sofisticato sistema di Gallardo.

Diego Luna è Miguel Angel Félix Gallardo, il leader del cartello Guadalajara, uno dei più grandi narcos della storia del Messico, nonché fondatore del moderno traffico di droga contemporaneo. Tranquillo ma audace, imperscrutabile ma pronto a tutto, all’apparenza è un leader benevolo, fedele ai propri amici, soci ed impiegati la sua ambizione viene però sempre prima di qualsiasi cosa.

Nel cast di Narcos 4 anche Aaron Staton nel ruolo di Butch Sears, Alejandro Edda ) in quello di Joaquin “Chapo” Guzman,mentre Alfonso Dosal è Benjamin Arellano Felix.

Nella quarta stagione di Narcos non vedremo alcun personaggio già visto nei precedenti episodi.