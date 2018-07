Nancy Coppola è incinta: l’annuncio della cantante neomelodica

By

Nancy Coppola incinta: la cantante neomelodica aspetta il suo secondo figlio

Nancy Coppola è incinta, lo ha fatto sapere lei stessa pochi minuti fa su Instagram. L’annuncio del lieto evento, nello specifico, l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi l’ha fatto postando sul suo profilo il risultato del suo test di gravidanza. Stando da quanto mostrato da Nancy in persona, dunque, la data del concepimento risale a due/tre settimane fa. Al termine di questa gravidanza Nancy darà alla luce il suo secondo figlio. Un momento gioioso dunque questo per la napoletana che, dopo la morte del suocero, oggi torna a sorridere alla vita e a sperare.

Nancy Coppola annuncia la sua gravidanza sui social: “Mio suocero dal cielo mi ha fatto questo regalo”

“In ogni dolore c’e sempre una gioia… non potete credere quanta felicità stamattina. Mio suocero dal cielo mi ha fatto questo regalo… La mia famiglia si allarga”, queste sono state le parole usate oggi da Nancy Coppola per annunciare la sua gravidanza. Il dolore di cui parla la cantante, nello specifico, riguarda la perdita improvvisa di un suo caro. Meno di ventuno ore fa, infatti, un tragico evento ha colpito la famiglia di Nancy, ovvero la morte di suo suocero. Adesso, però, dopo un momento buio pare stia tornando a risplendere il sole per lei e il marito. Tanti auguri!

Nancy Coppola: tutto sulla cantante ex naufraga dell’Isola dei Famosi

Nancy Coppola è conosciuta dai telespettatori del piccolo schermo soprattutto per la sua partecipazione all’Isola dei Famosi. Come cantante neomelodica, però, è molto apprezzata anche dal pubblico napoletano, che da sempre segue e supporta la sua musica. L’esperienza televisiva, dunque, ha permesso a Nancy di farci conoscere da una fetta più ampia di persone. Dopo il reality, difatti, è tornata a dedicarsi alla sua musica, facendo diverse serate sul territorio campano e non solo.