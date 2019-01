Nadia Toffa senza parrucca su Instagram: “A cena con il mio amore”

Nadia Toffa si mostra senza parrucca su Instagram: ecco il messaggio

Nelle ultime ore, la conduttrice Nadia Toffa ha postato sul suo profilo Instagram le prime foto del nuovo anno. Nella prima appare in primo piano con un sorriso smagliante, mentre nella seconda compare a busto intero facendo, sempre con un grande sorriso, il simbolo della vittoria con la mano. Ma la vera bellezza è che Nadia, volto de Le Iene, si è mostrato senza parrucca e con i suoi veri capelli, che stanno cominciando a ricrescere. “Ieri sera una bella cenetta con il mio amore grande. Bello farsi carine, come se fosse la prima uscita. Capelli un po’ pazzi, ma a lui piacciono così“, ha scritto felice. Insomma, pare che la Toffa abbia trascorso una splendida serata con la sua dolce metà, la cui identità è ancora sconosciuta.

Nadia Toffa su Instagram: a cena con la sua dolce metà

Nella sua lotta contro il cancro, Nadia Toffa sta facendo tanti passi in avanti. E proprio alle 9.30 di questa mattina ha dato il buongiorno ai fan con un bellissimo sorriso. La conduttrice ama aggiornare i suoi numerosissimi fan sulla sua quotidianità e sui suoi progressi, e negli ultimi scatti li informa di aver trascorso una bella cenetta con il suo amore. Se fino a qualche giorno fa, sul suo profilo scriveva la frase “Farsi carini solo per se stessi è speciale“, adesso la conduttrice al timone de Le Iene rivela che c’è qualcun’altro nella sua vita per cui ama farsi bella. Un uomo di cui non si conosce il nome e che la Toffa vuole proteggere dal gossip.

Nadia Toffa: “Viviamo al massimo”

Il 2018, l’anno ormai volto al termine, è stato molto complicato per la conduttrice de Le iene. Infatti, in seguito a un malore che l’ha colpita a Trieste, ha scoperto di avere un tumore e si è sottoposta alle cure per sconfiggerlo. Proprio nel mese di dicembre ha dovuto affrontare un nuovo ciclo di chemioterapia per combattere questa dura lotta. E in uno degli ultimi tweet, Nadia Toffa ha sottolineato questo: “Riflettendo mi convinco di quante persone esistano ma non vivano“, esprimendo il suo grande amore per la vita. Nonostante le difficoltà, infatti, la giornalista continua a sorridere e a condividere i momenti salienti della sua vita con i fan delle principali piattaforme social. Infatti, grazie alla sua forza, è riuscita a trasformare questa sua battaglia personale in quella di tutti coloro che combattono contro la malattia, e che in lei riscontrano una fonte di grande energia e positività.