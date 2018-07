Michelle Williams si è sposata: chi è il marito Phil Elverum

Michelle Williams ha sposato Phil Elverum

Michelle Williams si è ufficialmente sposata! A confermarlo è stata la stessa attrice a Vanity Fair America. Il marito è il musicista Phil Elverum. Michelle Williams ha già una figlia di dodici anni, avuta con Heath Ledger che è scoparso nel 2008. L’attrice Michelle Williams ha raccontato di aver sempre detto alla sua bambina che il suo papà l’ha amata anche quando nessuno credeva che avesse talento, anche se non aveva vestiti firmati e anche se non era carina. “Lascio che Matilda sia libera di essere se stessa e sono finalmente amata da qualcuno che mi fa sentire libera“ ha affermato Michelle Williams.

Ecco chi è Phil Elverum, il marito di Michelle Williams

Phil Elverum è più noto come Mount Eerie, è questo il nome con cui il musicista indie esegue le sue performance di fronte al pubblico. Anche Phil Elverum ha già una figlia, avuta dalla sua precedente moglie che è scomparsa due anni fa a causa di una malattia. “Phil non è una persona a caso. Vale la pena. Mi ama nel modo in cui voglio vivere in pieno la mia vita” ha raccontato di lui così l’attrice e attuale moglie Michelle Williams a Vanity Fair America. Non è passato molto, comunque, da quando i giornali riportavano la notizia dell’imminente matrimonio tra Michelle Williams e Andrew Youmans.

Michelle Williams e Phil Elverum: matrimonio in segreto

Un matrimonio in segreto, dunque, quello tra l’attrice Michelle Williams e il musicista Phil Elverum. La coppia non ha accennato nessuna notizia riguardo le nozze se dopo essersi detti il famoso sì.