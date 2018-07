Michelle Hunziker, Filippa Lagerback e la scommessa sui Mondiali

Michelle Hunziker e Filippa Lagerback fanno una scommessa sui Mondiali: chi pagherà pegno?

Vuoi Scommettere, il programma condotto da Michelle Hunziker e la figlia Aurora Ramazzotti, è da poco terminato ma la bionda conduttrice ha ancora voglia di scommesse. Dopo aver passato una giornata in compagnia di Daniele Bossari e Filippa Lagerback, Michelle Hunziker e Filippa decidono di fare una scommessa. Una della Svizzera e l’altra della Svezia, non hanno potuto fare a meno di fare una scommessa visto che le loro squadre si sfideranno nel Mondiale di calcio in Russia. “Giornata speciale passata con Daniele e Filippa in famiglia! Ma, viste le nostre origini, non potevamo esimerci dallo scommettere sulla partita che ci sarà il 3 luglio alle 16.00 ovvero Svezia – Svizzera!! Chi pagherà pegno?“ si chiede Michelle Hunziker.

La scommessa di Michelle Hunziker e Filippa Lagerback: ecco il pegno per chi perde

Ma qual è il pegno per chi perderà la sfida? Se dovesse vincere la Svizzera, Filippa Lagerback dovrà andare in Svezia, entrare in un bar con una bandierina della Svizzera e dovrà urlare “Forza Svizzera”. Se, invece, dovesse vincere la Svezia, a pagare il pegno sarà Michelle Hunziker. Michelle andrà in piazza con la bandiera svedese e canterà una canzoncina svedese insegnata dalla stessa sfidante Filippa Lagerback. Chi avrà la meglio?

Svezia vs Svizzera: Filippa Lagerback vs Michelle Hunziker

Appuntamento per il 3 Luglio alle ore 16.00 per la partita Svezia – Svizzera. Non solo sapremo chi andrà avanti in questi Mondiali in Russia, sapremo anche chi vincerà la sfida tra Filippa Lagerback e Michelle Hunziker e chi dovrà pagare pegno tra le due, proprio come in Vuoi Scommettere.