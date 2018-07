Costanzo attacca Tiki Taka per colpa delle trasparenze di Ria Antoniou

Ria Antoniou a Tiki Taka: Maurizio Costanzo non approva le trasparenze della modella

A Maurizio Costanzo non sono andate giù le trasparenze audaci sfoggiate dalla modella greca Ria Antoniou a Tiki Taka. In occasione dei Mondiali in Russia Pierluigi Pardo è stato affiancato dall’ex concorrente di Ballando con le Stelle che, su Italia Uno, non ha esitato a mostrare il décolleté generoso e il sodo lato b. Un atteggiamento che il marito di Maria De Filippi ha duramente condannato nella rubrica che tiene sul settimanale Nuovo Tv. Per Costanzo si è trattato di un “cattivo esempio di televisione” nonostante la bravura di Pardo che, in occasione della World Cup, si è occupato pure della telecronaca di diversi match.

Cosa ha detto Maurizio Costanzo su Ria Antoniou di Tiki Taka

“Usare così il corpo femminile, riproponendo lo stereotipo della donna oggetto tipico della tv anni Ottanta e Novanta è veramente inaccettabile”, ha scritto Maurizio Costanzo a proposito della presenza di Ria Antoniou a Tiki Taka. “Ben vengano le belle donne in tv, ma attenzione a non trasformarle in corpi che si muovono, perché non tutti i telespettatori sono in grado di decifrare ciò che vedono”, ha sottolineato il conduttore. E infine: “Non solo, ma tutti noi, così, ci abituiamo a una figura di donna che non deve parlare ma solo mettersi in mostra”.

Chi è Ria Antoniou di Tiki Taka

Ria Antoniou è nata ad Atene, in Grecia, il 14 Luglio 1988. Il suo lavoro da modella è iniziato nel 2007 quando si è presentata ad un concorso internazionale chiamato Top Model of the World, dove ha rappresentato il suo paese, la Grecia, classificandosi al terzo posto. Da qui sono molti i podi conquistati dalla giovane. Ria ci ha provato anche con la musica: ha pubblicato un album di cover con Casarro Music. Nel 2012 ha partecipato a Ballando con le Stelle, ma ha fatto parte pure del cast di Sbandati e Colorado.