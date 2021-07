Matteto Berrettini: fidanzata, ex e curiosità. Cucina, liti amore e tennis

Matteo Berrettini è nella storia del tennis italiano: a 25 anni ha raggiunto la finale di Wimbledon, mai nessuno nato nel Bel Paese c’era riuscito fino ad ora. Sul campo da gioco lo conoscono tutti gli amanti della racchetta e non solo. Ma chi è Berrettini nel privato? Chi c’è al suo fianco? La sua fidanzata attuale è Ajla Tomljanovic. Come il compagno, è una tennista professionista. Nata a Zagabria il 7 maggio 1993, è un’atleta croata naturalizzata australiana.

La love story è sbocciata nel 2019 e il corteggiamento non è stato una passeggiata. In un’intervista Matteo, con ironia (ma non troppa), ha dichiarato che quando l’ha conosciuta “non è stato facile conquistarla”. “In quel periodo ho dovuto lottare più fuori dal campo che dentro al campo”, ha spiegato sorridendo. Sforzi ripagati e ben spesi, verrebbe da dire, visto che la coppia è ora affiatatissima, condividendo la passione per la racchetta, ma anche quella per la cucina e molte altre cose.

Quando il Covid si è abbattuto sul mondo, Berrettini e Tomljanovic si sono rifugiati in Florida, a Boca Raton, luogo in cui hanno trascorso assieme quarantena. Prova del nove superata a pieni voti: il legame sentimentale ne è uscito più forte di prima. Certo, come in ogni relazione, non mancano nemmeno i battibecchi.

A proposito di liti, quando se le ‘cantano’ Matteo utilizza un mix di italiano e inglese (lingua con cui la coppia comunica abitualmente). Lo hanno spiegato loro stessi, in una spassosa chiacchierata con Sky prima della finale di Wimbledon. “Quando litighiamo però parlo in italiano”, ha confidato il 25enne romano.

“Lei invece parla inglese, quando non la capisco fingo di aver compreso. Per non sembrare scarso in inglese…”, ha aggiunto divertito. Ajla per ora non afferra benissimo la lingua ‘nostrana’, ma sta migliorando rapidamente, anche perché è innamorata del suono e del ritmo dell’idioma. “Matteo è molto più romantico e carino quando parla l’italiano”, ha raccontato la tennista.

Oltre allo sport, hanno entrambi la passione per la cucina. “Lei è brava a fare le insalatine. Io sono uno chef stellato in confronto: cacio e pepe, pizza e ajo e ojo sono le mie specialità”, ha spiegato Berrettini che ha fatto apprezzare alla compagna le pietanze romane, facendola innamorare delle squisitezze tipiche dello Stivale.

Per quel che invece riguarda lo sport, i due a volte si allenano assieme. “Ci siamo anche allenati insieme, e lì ognuno ha la sua mentalità: io vivo l’allenamento in modo più rilassato, lei è un po’ troppo seria e quando scherzavo troppo si arrabbiava”, ha fatto sapere Matteo.

Chi è Ajla Tomljanovic: la fidanzata di Matteo Berrettini ha lo sport nel dna

La 28enne ha lo sport nel dna. Suo padre è Ratko, che fu il vincitore dell’europeo di pallamano nel 1992 e 1993. Prima di incontrare Matteo, ha vissuto una relazione sentimentale con un altro ‘collega’ di racchetta. Nel 2015 ha allacciato una love story con il tennista australiano di origini greco-albanesi Nick Kyrgios. Dopo il naufragio del rapporto si è appunto legata a Berrettini.

Matteo Berrettini, gli ex amori dello sportivo romano

Matteo ha vissuto in passato un’importante amore con la tennista italiana Lavinia Lancellotti. La storia è giunta su un binario morto nel 2019. Il gossip ha pure parlato di un flirt con un’altra collega, la canadese Eugenie Bouchard (la notizia ‘rosa’ non ha però mai trovato conferma nei diretti interessati). Oggi c’è Ajla Tomljanović al suo fianco.