Matteo Gentili: “Alessia Prete? Dimentico questa sfortunata parentesi”

Matteo e Alessia del Gf non sono ritornati insieme: lui deciso a non tornare indietro

Matteo Gentili è ritornato a parlare di Alessia Prete, la sua ex fidanzata. Si sono conosciuti al Grande Fratello e, in poco tempo, si sono presi una bella cotta. Non ci sono andati coi piedi di piombo, hanno seguito i loro sentimenti, nonostante Matteo avesse avuto una delusione d’amore: qualche tempo prima Paola Di Benedetto lo aveva lasciato e aveva avuto una breve storia con Francesco Monte (adesso felicissimo con Giulia Salemi). Usciti dalla Casa più spiata d’Italia, Alessia e Matteo del Gf hanno passato delle giornate magnifiche: erano riusciti a raggiungere un ottimo equilibrio di coppia. Ma qualcosa è cambiato dopo che la ragazza ha deciso di riprendere in mano la sua carriera universitaria…

Perché Matteo Gentili e Alessia Prete si sono lasciati? Il vero motivo

“Lei ha ripreso gli studi a Torino – ha spiegato Matteo Gentili al settimanale DiPiù – e così abbiamo cominciato a fare i conti con la distanza. Io non la vivevo così male come la viveva lei. Appena avevo un momento libero, la raggiungevo a Torino […]. Però Alessia non sopportava il fatto che io non fossi molto affettuoso con lei al telefono”. Dopo l’intervista a Pomeriggio 5, con cui aveva fatto intendere di essere ancora follemente innamorato di Alessia, adesso sembra proprio che si sia rimangiato tutto.

Alessia Prete una sfortunata parentesi per Matteo Gentili

Queste sono state le ultime parole del calciatore sull’ex gieffina: “La mia storia con Alessia è finita e certamente è una ferita molto profonda per me. Perché se io mi impegno con una persona non è mai per leggerezza. Io ci metto il cuore, ma non si poteva più andare avanti. Ora dimentico questa sfortunata parentesi della mia vita con il calcio. Sono tornato a giocare per dimenticare le mie delusioni”.

Matteo e Alessia non ritorneranno insieme: la scelta del calciatore

Alessia Prete gli rinfacciava sempre il fatto di non essere molto presente e, arrivato a questo punto, Matteo non desidera assolutamente nessun ritorno di fiamma. Ormai è convinto di questo e non vuole tornare indietro: “Non credo che ci sarà, non vorrei causare ulteriori sofferenze. Voglio guardare avanti. Io ora voglio pensare alla mia carriera”.