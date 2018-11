Mary Falconieri a gamba tesa su Giovanni Angiolini: la dura intervista

Mary Falconieri, l’intervista. Le parole inequivocabili e dure su Giovanni Angiolini dopo che l’ex è stato eletto ‘Medico più bello d’Italia’: “L’apparenza è il suo cibo quotidiano…”

Giovanni Angiolini, di recente, è stato riportato alla ribalta dal web che lo ha incoronato “il medico più bello d’Italia”. L’ortopedico ed ex gieffino, che nel reality Mediaset intrecciò una storia d’amore con Mary Falconieri, è tornato così nel dibattito della cronaca rosa. E Mary cosa ne pensa? Raggiunta da Fanpage.it l’infermiera ha espresso la sua opinione, riservando all’ex compagno pensieri molto decisi e netti. “Innanzitutto non voglio più esser collegata in nessun modo a quell’uomo“, ha subito precisato…

“Basta che si parli di lui, l’uomo più egoista ed egocentrico della storia”. Le parole di Mary sull’ex fidanzato

“Godrà di questa facciata stupenda che ha, cosi come ha sempre fatto – ha proseguito la Falconieri – ma di fondo rimane pur sempre e solo quella. L’apparenza è il suo cibo quotidiano che lo gasa come nient’altro, ma la verità è che di base non c’è concretezza in nulla, anzi mancano proprio le basi”. E a proposito del gossip che è tornato a ronzargli attorno? “Basta che si parli di lui, l’uomo più egoista ed egocentrico della storia”, è stata la chiosa lapidaria dell’infermiera. Fanpage.it ha poi chiesto a Mary se il binomio bellezza/professionalità nel settore della sanità può considerarsi un pericolo; vale a dire se il primo aspetto, la bellezza, può in qualche modo surclassare, il secondo aspetto, ossia la professionalità: “La bellezza serve a ben poco se, come infermiere, non si ha cuore, empatia e voglia di aiutare il prossimo. Certo, i pazienti sono felici quando mi prendo cura di loro e lo dicono apertamente, ma spero siano contenti nell’insieme, non solo per come appaio“.

Giovanni Angiolini e Mary Falconieri: la vita attuale dei due ex fidanzati del Grande Fratello

“Altro fattore fondamentale – ha concluso l’infermiera – è sorridere sempre e trasmettere positività al paziente, lasciando a casa la rabbia, la stanchezza e i pensieri. Per quanto mi riguarda, poi, la bellezza serve a ben altro”. Dopo l’esperienza al Grande Fratello e la fine della love story con Giovanni, Mary è tornata a Milano dove tuttora vive, facendo l’infermiera in una clinica privata e l’influencer sul web. Angiolini invece è un ortopedico e a breve dovrebbe convolare a nozze con la fidanzata Nieves.