Martina di Temptation Island sbaglia nome al falò: “Ecco cosa mi è successo”

Temptation Island: il messaggio di Martina dopo aver sbagliato il nome al falò col fidanzato

Ha fatto molto scalpore la gaffe di Martina a Temptation Island. Durante il falò anticipato, la ragazza ha chiamato il fidanzato Gianpaolo con il nome del tentatore Andrea (Andrew). Un errore troppo grande, tanto che Gianpaolo ha abbandonato furioso il confronto con la sua fidanzata. Un errore che il pubblico non ha apprezzato: da un lato c’è chi l’ha buttata sul ridere, dall’altra c’è chi ha accusato pesantemente Martina. Quest’ultima, dal canto suo, ha voluto chiarire la faccenda su Instagram, sottolineando che in quel momento era parecchio confusa e che si è dunque trattato di una svista dovuta al contesto.

Le parole di Martina sull’errore fatto al falò con Gianpaolo

“Vi giuro che non ricordavo nemmeno il mio nome in quel momento… rilassatevi”, ha scritto Martina Sebastiani su Instagram. La protagonista di Temptation Island 2018 ha lasciato intendere che in quel momento era parecchio tesa e agitata. Del resto aveva da poco baciato Andrew e poi aveva chiesto il confronto anticipato con il fidanzato Gianpaolo, che non vedeva da ben venti giorni. E mentre Martina chiariva la sua posizione, anche Gianpaolo ha voluto condividere un messaggio sui social network. “Sorridi sempre”, ha fatto sapere il giovane, come a ribadire che la vita va avanti pure senza Martina.

Martina e Gianpaolo si sono lasciati dopo Temptation Island

E sì, perché secondo i beninformati sembra che la coppia formata da Martina e Gianpaolo sia scoppiata subito dopo la fine delle registrazioni di Temptation Island. Al momento non è chiaro se i due siano tornati insieme ma di sicuro l’esperienza nel programma di Filippo Bisciglia ha lasciato il segno.