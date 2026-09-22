Martina Colombari sincera: “Dopo 10 anni di matrimonio con Costacurta ho avuto un altro uomo”

Martina Colombari si è raccontata senza filtri in occasione dell’uscita del suo libro “Il cambiamento sei tu”. Intervistata dal Corriere della Sera, ha rivelato di aver avuto una relazione con un altro uomo dopo circa dieci anni di matrimonio con Billy Costacurta. Inoltre ha parlato del tabù relativo ai giocattoli intimi. E ancora, è tornata sul rapporto complesso con il figlio Achille.

Martina Colombari: “Dopo dieci anni di matrimonio con Costacurta ho avuto una relazione con un altro uomo”

Quando all’ex Miss Italia è stato chiesto un commento sull’infedeltà, è arrivata una risposta del tutto inaspettata:

“Penso che, se non fossimo in una società così bacchettona, tante relazioni andrebbero molto più avanti. Non significa che io sia pro-infedele, però credo che manchi un po’ di sincerità. Non so se l’infedeltà è il problema più grosso in una coppia, forse ci sono altre dinamiche che sono anche più gravi di una scappatella random. È grave quando tu hai la pretesa di cambiare il partner, quando il tuo partner ti vincola o non ti permette di fare la tua vita”.

Spazio poi al racconto sul periodo difficile affrontato con Billy Costacurta. Dopo circa dieci anni di matrimonio, lei ha avuto una storia d’amore con un altro uomo:

“Dopo sette, dieci anni, non mi ricordo neanche più, io ho avuto un’altra relazione. Siamo stati lontani circa un anno, prima di avere Achille. Ogni tanto c’è quel momento di raffreddamento, però siamo diventati bravi a riconoscerlo e ci rimettiamo in carreggiata. Se io vedo che la situazione si sta un po’ raffreddando, mi chiedo: forse sono stata un po’ poco presente? Ho dato per scontato delle cose? Dobbiamo cambiare lo sguardo che abbiamo sul partner, guardarlo in un altro modo”.

A 51 anni, Colombari ha acquisito maggiore sicurezza di sé ed è meno influenzata dal giudizio di quelle persone che non la conoscono. In particolare, bada molto meno a quel che fuoriesce dai social: “Il commento su Instagram, la shitstorm… puoi rimanerci male lì per lì, ma dopo mezz’ora che sei a mangiare il tuo piatto di spaghetti al pomodoro è già passato. Non gli dai il tempo che meritano. A un certo punto fai una scrollata di spalle e dici: ma di che cosa stiamo parlando? I problemi sono altri”.

I giocattoli intimi e l’acido ialuronico vaginale

Nel libro scritto dalla showgirl viene anche affrontato il tema dei giocattoli intimi e dell’uso dell’acido ialuronico vaginale. L’ex Miss Italia ha parlato di questi argomenti per contribuire a scardinare alcuni tabù che ancora oggi sono presenti nella vita di molte persone. A tal proposito ha raccontato un curioso aneddoto:

“Una mia amica, che fa la psicoanalista, è venuta a trovarmi e le ho chiesto: “Ma non hai mai usato l’acido ialuronico vaginale?”. E lei: “Una volta andavamo a ballare e tornavamo a casa con i tacchi 12 in mano. Adesso vengo a Milano e tu mi piazzi sul letto la confezione di acido ialuronico!”. Però le ho detto: “Se ti prendi cura della pelle del viso e del corpo, perché non dovresti occuparti anche di quella parte? Quella ti si secca come ti si secca la faccia”. Basta con questi pregiudizi e la gente oggi vuole sapere. Io sono curiosa come una scimmia”.

Le parole sul figlio Achille

Martina Colombari ha anche parlato del suo legame con il figlio Achille, che ha avuto diversi problemi con la giustizia in passato e con le dipendenze. “Io non pretendevo di avere una famiglia perfetta, ma cercavo che tutto funzionasse – ha spiegato – Poi ho capito che non esiste un solo modo di amare un figlio. Ci sono tanti modi. Questo vale soprattutto per le madri”. In base alla sua esperienza, ha suggerito alle mamme che si trovano nella situazione da lei vissuta di non sentirsi sole e a darsi manforte l’una con l’altra.