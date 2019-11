Mario Tricca gay? La risposta dopo Il Collegio e il rapporto speciale con Maggy Gioia

Il Collegio, Mario Tricca gay? La risposta ai pettegolezzi

Mario Tricca è senza dubbio uno dei protagonisti di quest’edizione del Collegio assieme a Maggy Gioia e a quei pochi che sono riusciti a farsi notare emergendo dal gruppo di studenti svogliati e scansafatiche che il programma di Rai Due ci ha fatto conoscere tra una risata e l’altra. Ecco perché gli appassionati di gossip e soprattutto chi ha seguito il docu-reality si è fatto spesso parecchie domande sul suo conto, ad alcune delle quali è stato lo stesso collegiale a rispondere in più di un’occasione: in molti ad esempio si chiedono se Mario Tricca sia gay oppure no, e anche di recente il ragazzo ha tenuto a precisare che non lo è affatto. Tutto è nato sotto a una foto postata da Maggy Gioia in cui la si vede assieme a lui, e che è stata commentata con uno sgradevole e provocatorio “He is a true gay” in risposta a “He is a true friend” scritto dalla ragazza a commento della foto.

Mario Tricca e Maggy Gioia stanno insieme? I fan del Collegio li amano

Mario è subito intervenuto scrivendo “no”, e tra l’altro non è la prima volta che lo sottolinea. Ad ogni modo, se è vero che qualcuno ha potuto pensare di insultare Tricca etichettandolo in vari modi, non si può dire che la maggior parte delle reazioni allo scatto sia stata negativa. Tali reazioni dimostrano in effetti una certa simpatia da parte del pubblico per questi due amici che tra l’altro sono diventati una delle coppie più shippate di tutte le edizioni; avete letto bene: sono in molti che vorrebbero vedere Maggy Gioia e Mario Tricca insieme e sono in tanti che vogliono sapere qualcosa di più sul loro rapporto. Al momento entrambi paiono essere solo amici ma il futuro – come ben sapete – si scrive giorno dopo giorno e magari chissà le cose cambieranno col tempo.

Il Collegio 4, un grande successo anche grazie a Mario e Maggy

Il Collegio 4 ci ha regalato tante risate e anche qualche emozione, se pensate ai tanti momenti dedicati alla vita e allo stato d’animo dei ragazzi. Mario e Maggy resteranno senz’altro nel cuore dei telespettatori anche per questo, e siamo sicuri che sentiremo parlare di loro ancora a lungo; d’altra parte non è una novità che dal Collegio si possa ambire a molto altro. Vi terremo aggiornati.